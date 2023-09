Oliva/Barcelona. Nach Zugeständnissen des spanischen Fußballverbandes und Versprechen durchgreifender Strukturveränderungen haben die meisten spanischen Fußballnationalspielerinnen ihren Streik beendet. »Es ist der Beginn eines langen Weges, der vor uns liegt«, sagte die Präsidentin der Spielerinnengewerkschaft Futpro, Amanda Gutierrez, am Mittwoch. Nach einem siebenstündigen Treffen in einem Hotel bei Valencia hätten sich Spielerinnen, RFEF-Funktionäre, der Nationale Sportrat (CSD) und Futpro geeinigt, dass im Verband »sofortige und tiefgreifende Änderungen« entwickelt werden. »Eine gemeinsame Kommission zwischen RFEF, CSD und Spielerinnen wird eingesetzt, um die Vereinbarungen weiterzuverfolgen, die morgen unterzeichnet werden«, kündigte CSD-Präsident Victor Francos am Mittwoch an.

Mapi León und Patri Guijarro vom FC Barcelona halten trotz der Vereinbarung an ihrer Weigerung fest, für das Nationalteam aufzulaufen, wie beide am Mittwoch erklärten. Guijarro sagte mit Blick auf die Zurückgekehrten: »Sie arbeiten an Veränderungen, und natürlich unterstützen wir unsere Teamkolleginnen. Aber wir sind mental nicht bereit, hier zu sein.« 39 Fußballerinnen hatten das Nationalteam boykottiert, um strukturelle Änderungen zu erzwingen. (Reuters/sid/jW)