Juergen Hasenkopf/IMAGO/ Will weltweit wachsen: Dietloff von Arnim hat Ideen für großes Tennis

Im Kampf um das höchste Amt der Tenniswelt lässt Dietloff von Arnim nichts unversucht, Reisestress hin oder her. So feuerte der DTB-Präsident am Wochenende erst das deutsche ­Davis-Cup-Team in Bosnien und Herzegowina an, dann kam ein Abstecher zur Finalgruppe im kroatischen Split, um sich ein frisches Bild vom verkorksten Traditionswettbewerb zu machen und Gespräche zu führen, ehe am Dienstag schon der Flieger nach Cancún wartete.

Denn der Düsseldorfer will am Sonntag beim Kongress in der mexikanischen Küstenstadt zum neuen Präsidenten des Weltverbandes ITF gewählt werden – und rechnet sich als Herausforderer von Amtsinhaber David Haggerty (USA) gute Siegchancen aus. »Ich bin angetreten, weil ich überzeugt bin, dass sich etwas verändern muss«, sagte von Arnim, seit 2021 Präsident des Deutschen Tennisbundes (DTB), im Interview mit dem Sportinformationsdienst.

Von Arnim weiß nicht erst seit seinem Besuch in Split, dass der Davis Cup eines der Hauptprobleme ist. Seit sich die Investmentgruppe Kosmos um Fußballstar Gerard Piqué 2018 die Rechte gesichert hatte, ist die Kritik am reformierten Teamwettkampf riesig. Erst in der vergangenen Woche schimpfte Boris Becker wieder über den seelenlosen Wettbewerb und forderte die »schnellstmögliche« Änderung des Formats. Egal, wer es wird: Der neue ITF-Chef steht hier vor einem Scherbenhaufen. Im Januar hat der Weltverband die vorzeitige Trennung von Kosmos verkündet, es läuft ein Rechtsstreit. Wie es mit dem Davis Cup im kommenden Jahr weitergeht, ist offen.

Der geplatzte Deal mit Kosmos sei für die ITF »eine Katastrophe« gewesen, sagte von Armin: »Der Wettbewerb hat einen großen Einfluss auf die Finanzen. All das hat auch Auswirkungen auf die Föderationen, deren Aufgabe es ist, Tennis zu entwickeln und mehr Tennisspieler auf die Plätze zu bringen.« Neben dem Davis Cup sieht von Arnim vor allem beim Thema Weiterentwicklung Handlungsbedarf. »Ich bin davon überzeugt, dass wir weltweit wachsen können«, sagte er. Es gelte, »viel enger mit der WTA, ATP und den Grand Slams« zu kooperieren und auch »mit den Regionen und mit den Föderationen viel näher zusammenzuarbeiten«. Am Sonnabend stellen beide Kandidaten in einem jeweils zehnminütigen Vortrag ihre Pläne vor, ehe es am Sonntag ernst wird. (sid/jW)