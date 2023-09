Sofya Sandurskaya/TASS Ist das gut fürs Herz? Kamila Walijewa in Aktion (17.9.2023)

Allein die Zeitspanne bezeugt, wie überaus knifflig die Angelegenheit ist. Mehr als anderthalb Jahre hat es gedauert, bis am Internationalen Sportgerichtshof (CAS) nach Bekanntwerden einer positiven Dopingprobe der russischen Eiskunstläuferin Kamila Walijewa vom 26. bis 29. September die abschließende Anhörung stattfindet. Sowohl die Weltantidopingagentur (WADA) als auch die Internationale Eislaufunion (ISU) hatten Widerspruch gegen das Urteil der Russischen Antidopingagentur (Rusada) eingelegt, mit dem der inzwischen 17jährigen lediglich der nationale Meistertitel vom Dezember 2021 aberkannt wurde. Darüber hinaus verzichtete die Rusada auf Sanktionen, weil der Läuferin angeblich »keine Schuld oder Fahrlässigkeit« nachgewiesen werden konnte. Die WADA fordert statt dessen die Maximalstrafe, eine vierjährige Sperre, während die ISU für eine Sperre nach »Ermessen des CAS« plädiert.

Eine Probe Walijewas, die am Rande der russischen Meisterschaften am 25. Dezember 2021 in St. Petersburg genommen wurde, enthielt nach dem Befund des internationalen Analyselabors in Stockholm Spuren des auf der Dopingliste vermerkten Herzmittels Trimetazidin. Zudem hatte die damals 15jährige an jenem Tag den Kontrolleuren ein Formblatt ausgefüllt und auf diesem drei weitere Mittel angegeben, die sie benutzt habe und die nicht auf der Dopingliste stehen: Hypoxen, L-Carnitin sowie ein Vitaminpräparat. Pikant bei alldem: Die Vorwürfe wurden just öffentlich, unmittelbar nachdem Kamila Walijewa bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Beijing im Teamwettbewerb mit Russland Gold vor den USA und Japan gewonnen hatte. Ein Ergebnis, das bis zur abschließenden CAS-Entscheidung noch immer als vorläufig in den olympischen Ergebnislisten steht.

Schluck aus der Pulle?

Gut möglich, dass die viertplazierten Kanadier noch aufs Podest vorrücken. Gut möglich, dass Walijewa und ihr Team die Goldmedaillen behalten dürfen. Denn so kompliziert die Umstände in der »Causa Walijewa« sind und so immens die mediale Aufmerksamkeit bei den Beijing-Spielen war, im Kern geht es um einen nüchternen Fakt: Bei dem Teenager wurde das verbotene Mittel Trimetazidin in der Konzentration von 2,1 Nanogramm pro Milliliter nachgewiesen. Ein Nanogramm bedeutet den Milliardsten Teil eines Gramms. Im Verhältnis zum Milligramm – die in der Pharmazie übliche Gewichtung – entspricht ein Nanogramm dessen millionsten Teil. Was bedeutet, dass die Analysten in Stockholm in einem Milliliter Flüssigkeit – also dem tausendsten Teil eines Liters – 2,1 Millionstel des auf der Dopingliste stehenden Mittels Trimetazidin nachgewiesen haben. Schon eine einzige der hierzulande handelsüblichen Tabletten ist millionenfach höher dosiert als der in Walijewas Probe nachgewiesene Wert.

Es verwundert, dass dieser Umstand seit Bekanntwerden der Dopingvorwürfe am 8. Februar 2022 hierzulande kaum thematisiert wurde, statt dessen das Testergebnis eher als Beleg für ein vorsätzliches staatliches Dopingsystem an Minderjährigen betrachtet wurde. Für eine seriöse Bewertung gäbe es noch weitere Aspekte zu berücksichtigen. Etwa die Tatsache, dass Trimetazidin bei der russischen Eiskunstläuferin lediglich im Urin nachgewiesen wurde und nicht im Blut. Ein Hinweis, der für die Bewertung der »akuten Wirkung« der zutage geförderten Substanzen bedeutsam ist. Überdies handelte es sich nur um eine einzige und punktuelle Probe, womit der Nachweis darüber fehlt, ob es sich bei diesem Fund um einen letzten Rest einer zuvor stattgefundenen »Dopingkur« bei Kamila Walijewa handelt – oder diesem Positivtest tatsächlich ein versehentlicher Schluck aus Opas Trinkflasche vorausging, wie die Anwälte der Athletin bereits bei den Beijing-Spielen umgehend erklärten. Nicht zuletzt bleibt die Frage, welchen Nutzen diese Manipulation haben sollte. Welchen praktischen Vorteil hätte sich der eislaufende Teenager mit der Einnahme des Herzmittels gegenüber der Konkurrenz verschaffen können?

Keine Bagatelle

Selbst ausgewiesene Dopinganalytiker sind angesichts so vieler Fragezeichen einigermaßen ratlos. Vermutlich deshalb lässt das juristische Finale derart lange auf sich warten. Unzweifelhaft ist einzig, dass es ohne Strafe nicht abgehen kann. Das Vergehen ist sportjuristisch keine Bagatelle. So wie im Supermarkt »jeder Diebstahl angezeigt« wird, so liegt das Testergebnis bei der russischen Eiskunstläuferin exakt 2,1 Nanogramm pro Milliliter über Null – und der Nachweis jedweder Dosis, die bei diesem Herzmittel über Null liegt, gilt als Verstoß gegen die internationalen Antidopingbestimmungen und muss folgerichtig geahndet haben. Nur wie? Angesichts der nüchternen Fakten scheint ein differenzierter Spruch der CAS-Juristen weitaus wahrscheinlicher als die von der WADA geforderte Höchststrafe.