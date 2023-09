Maximilian Koch/IMAGO Beide Journalisten wurden in Tatortnähe aufgegriffen und für 16 Stunden in Polizeigewahrsam genommen

Der Polizeieinsatz in Dortmund, bei dem zwei Journalisten während ihrer Recherche zu einer Brandserie Ende August in der Westfalenmetropole gewaltsam in Gewahrsam genommen und über 16 Stunden festgehalten wurden, bekommt ein Nachspiel. An der Vorgehensweise üben nun unter anderem die Deutsche Journalistinnen- und Journalistenunion (DJU) in Verdi und der Verdi-Landesbezirk Nordrhein-Westfalen scharfe Kritik.

Zu den Pkw-Brandstiftungen war es zwischen dem 19. und 28. August 2023 an sieben Abenden auf Parkplätzen an der Mergelteichstraße und am Rombergpark in Dortmund gekommen. Insgesamt wurden acht Autos durch Brandlegungen beschädigt. Nach einer Zeugenaussage sowie weiteren Ermittlungen der Polizei konnte inzwischen eine 18jährige Dortmunderin festgenommen werden, die am 1. September in Untersuchungshaft kam.

Zwei Reporter, die unter anderem für das Nachrichtenportal Nordstadtblogger, die Ruhrnachrichten und den WDR arbeiten, hatten sich am 22. August vor Ort aufgehalten, nachdem durch Polizeimeldungen öffentlich bekannt geworden war, dass an drei Abenden hintereinander im Bereich der Mergelteichstraße unweit einer Unterkunft für Geflüchtete Autos angezündet worden waren. Sie wollten mit ihren Kameras festhalten, ob die Brandserie weiter fortgesetzt wird und wie die Polizei vor Ort agiert. Die Polizei war mit einer Vielzahl von Zivilkräften anwesend und beobachtete von verschiedenen Häusern aus den Parkplatz, auf dem in den Nächten zuvor Fahrzeuge in Brand gesteckt worden waren. Beide Journalisten wurden in Tatortnähe aufgegriffen und für 16 Stunden in Polizeigewahrsam genommen. Im Laufe der Ermittlungen wurde die Wohnung eines der zu diesem Zeitpunkt verdächtigten Reporter gewaltsam aufgebrochen und Arbeitsmaterial beschlagnahmt.

»Die Brutalität, mit der die beiden Kollegen aufgegriffen wurden und die in einem Fall dazu führte, dass ein Rettungswagen gerufen werden musste, schockiert uns. Beide Journalisten wehrten sich nicht und wurden dennoch zu Fall gebracht und mit dem Kopf auf dem Boden fixiert. Die behördlichen Maßnahmen scheinen überzogen und in Teilen grenzüberschreitend gewesen zu sein. Darum bitten wir die Polizei um ihre Darstellung der Ereignisse und um die lückenlose Aufklärung des Vorgangs«, forderte Christof Büttner, zuständig für die Fachgruppe Medien in Verdi NRW, in einer Stellungnahme vom 12. September.

Die Journalisten seien nur aufgrund ihrer Anwesenheit in Tatortnähe für mehrere Stunden festgehalten worden. Denn andere Gründe hätten weder am betreffenden Abend noch in der darauffolgenden Zeit angeführt werden können, so Verdi. Es hätte somit viel früher festgestellt werden können, dass sie nur im Rahmen ihrer Recherchetätigkeit vor Ort waren, zumal beide Betroffenen ihre Presseausweise mit sich führten und während der Polizeimaßnahme darauf verwiesen. Weiter wird von der Gewerkschaft kritisiert, dass eine Wohnung aufgebrochen wurde, obwohl die Schlüssel vorlagen. Die in der Wohnung beschlagnahmten Handys, Laptops, Speicherkarten, Festplatten und Kameras wurden erst auf anwaltliches Wirken hin wieder freigegeben und die Daten von den Polizeiservern gelöscht.

Auf die Polizeiaktion folgte eine eher halbherzige Entschuldigung des Polizeipräsidenten Gregor Lange, in der das Vorgehen gerechtfertigt, aber die Folgen bedauert wurden. Lange meinte weiter, die Journalisten hätten sich vorher besser bei der Ermittlungsbehörde anmelden sollen. Hier sieht Büttner einen logischen Bruch in der Argumentation der Behörden, wie er am Mittwoch gegenüber jW erklärte. Die Polizeimaßnahme sei über viele Stunden fortgeführt worden, obwohl die Journalisten sich zu erkennen gegeben hätten.

Lisa Isabell Wahr, Verdi-Pressesprecherin im Landesbezirk NRW, wies im Gespräch mit dieser Zeitung darauf hin, dass es außerdem Gründe geben könnte, sich nicht im Vorfeld anzumelden, etwa wenn gezielt über die Arbeitsweise der Polizei recherchiert wird. Einsatzkräfte müssten besser darauf vorbereitet werden, dass Journalistinnen und Journalisten sich an Einsatzorten aufhielten, forderte Büttner.