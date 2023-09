Imageplotter/Avalon.red/imago Auf den Spuren von Anthony Blair: Keir Starmer will mit der Sun an die Macht

Der rechte Labour-Chef Keir Starmer wandelt auf den Spuren seines berüchtigten Vorgängers Anthony Blair. Aus einer reformistischen Arbeiterpartei formte Blair eine neoliberale Privatisierungs- und Sozialabbaupartei und fuhr damit bei den Unterhauswahlen im Mai 1997 einen fulminanten Wahlsieg ein. Unter dem Etikett »New Labour« errangen die Sozialdemokraten damals nach fast zwei Jahrzehnten wieder die Macht im Vereinigten Königreich.

Den Sieg hatte Blair nicht zuletzt der mächtigen Boulevardpresse zu verdanken. Der Labour-Chef wusste den Medienmogul Rupert Murdoch an seiner Seite. Der Wahlkampf war vom rechtem Boulevardblatt Sun unterstützt worden. Milliardär Murdoch handelte dabei nicht eben uneigennützig, versteht sich: Sein Einfluss auf die Politik der Regierung Blair war in der Folge enorm. Andersherum profitierte Blair auch privat von der Verbindung. Er soll eine Affäre mit Murdochs Exfrau gehabt haben und ist der Patenonkel einer Murdoch-Tochter. Böse Zungen behaupten: seiner eigenen Tochter.

Ob Starmer nun Patenonkel einer Enkelin Murdochs werden möchte, ist in der Öffentlichkeit nicht bekannt. Sicher ist aber: Wie sein politisches Vorbild ist er eine enge Verbindung mit Murdochs Sun eingegangen. 24 Jahre nach der New-Labour-Kampagne soll die Unterstützung des rechten Klatsch- und Tratschblattes nun die Starmer-Kampagne beflügeln und ihm zum Wahlsieg 2024 verhelfen.

Im vergangenen Juli veröffentlichte die Rechercheplattform Declassified UK ein Dossier, wonach die Verbindungen zwischen Starmer und Murdoch bis ins Jahr 2008 zurückreichen. 2009 wurde der heutige Labour-Chef zum Sommerfest des Medienmoguls eingeladen. 2015 wurde Starmer Abgeordneter seiner Partei, an deren Spitze bald darauf Jeremy Corbyn gewählt wurde. In den folgenden Jahren spielte die Tageszeitung Times, ebenfalls in Murdoch-Besitz, eine herausragende Rolle bei der Medienhetze gegen den linken Parteichef. Aktuell wird die Sun von Starmers Team regelmäßig vorab mit exklusiven Informationen versorgt. Auf regelmäßigen Treffen wird das gemeinsame Vorgehen abgestimmt. Zu den Gegenleistungen zählen wohlmeinende Texte wie etwa das Editorial in der konservativen Murdoch-Zeitung Sunday Times vom vergangenen Sonntag.

Gewerkschaften missfällt die Allianz zwischen Labour und Murdoch. Als in der vergangenen Woche ein Mitarbeiter der Sun für den Kongress des Gewerkschaftsdachverbandes TUC in Liverpool akkreditiert wurde, führte das zu Protesten aus einer Reihe von Einzelgewerkschaften. Die Kommunikationsgewerkschaft CWU etwa teilte auf ihrem X-Kanal mit, sie sei »zutiefst enttäuscht« von der Akkreditierung. Journalisten der Sun seien »Feinde der arbeitenden Menschen«, erklärte die Gewerkschaft, zu deren knapp 200.000 Mitgliedern auch die Postangestellten von Royal Mail gehören: »Sie haben keinen Platz in unserer Bewegung und keinen Platz in dieser großartigen Stadt«.

Der TUC erklärte zur Rechtfertigung: »Ein Sun-Journalist wurde für den Kongress akkreditiert, nahm jedoch nicht daran teil.« Man orientiere sich bei der Vergabe von Akkreditierungen an »Richtlinien der Journalistengewerkschaft NUJ«. Es sei allerdings klargestellt worden, dass TUC-Generalsekretär Paul Nowak »keine Interviews mit der Sun führt und auch keine Fragen der Sun beantwortet werden«. Die Reaktion der CWU auf diese Klarstellung fiel knapp aus: »Einer (Journalist der Sun, jW) ist einer zu viel.«

Besondere Brisanz erhielt die Akkreditierung des Sun-Journalisten durch den Veranstaltungsort Liverpool. Am 15. April 1989 starben 96 Fans des FC Liverpool bei einem Fußballspiel aufgrund Versagens von Behörden und Polizei. Die Sun gab am darauffolgenden Tag mittels offenkundiger Lügen den Fans die Schuld. Seither wird die Zeitung in Liverpool kaum noch verkauft. 2012 entschuldigte sich die Redaktion für die verbreiteten Lügen öffentlich bei den Hinterbliebenen. Dem Ansehen der Zeitung in der Stadt half dies kaum, sie wird bis heute boykottiert. Dennoch soll auf dem Parteitag von Labour Anfang Oktober in Liverpool auch Murdochs Sun willkommen geheißen werden.