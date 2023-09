Nachschlag: Plädoyer für Heimtextilien

imago images / United Archives

Handtücher sind brauchbare Gegenstände des Alltagslebens: Sie reiben Meersalz aus Augenwinkeln und Süßwasserreste von der Haut. In Douglas Adams’ Sci-Fi-Kultbuch »Per Anhalter durch die Galaxis« bestreitet Arthur Dent seinen Trip durchs Universum mit nicht viel mehr als einem solchen. Noch bevor die Erde umgehungsstraßenbaubedingt gesprengt wird, rettet er sich auf einen fliegenden Frotteelappen. Im Buch bleibt das Handtuch nebst extraterrestrischem Freund Dents engster Begleiter – in der Nähe kalter Monde wärmt es, in toxischer Umgebung legt es sich schützend vor den Mund. In Garth Jennings’ Filmadaption von 2005 hingegen gibt es kaum mehr Baumwollaccessoires und noch weniger Freunde. Statt dessen führt ein menschgewordenes Tamagotchi über die spiegelglatten Oberflächen eines Raumschiffs, das aussieht wie ein Riesenokular. Im Inneren: ein Experimentallabor für Special Effects. Aus Fingern werden Feuerwaffen – auf Außerirdische gerichtet, die sich nicht länger in friedvoller Absicht annähern. (be)