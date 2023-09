In Irland haben am Dienstag die traditionellen Pflügermeisterschaften National Ploughing Championships begonnen. Bei dem Wettbewerb messen sich die besten Pflüger der Republik auf 180 Hektar am Rande von Ratheniska, eine gute Stunde südwestlich von Dublin. Die Meisterschaften im County Laois haben Volksfestcharakter, der allenfalls von Musikfestivals oder dem Umzug am St. Patrick’s Day übertroffen wird. Die Kategorien umfassen das Pflügen mit Pferden und Traktoren, mit Drehpflügen und mit Oldtimerpflügen. Darüber hinaus können die über 300.000 erwarteten Besucher auf weiteren 500 Hektar eine Lebensmittelmesse oder eine Autoausstellung besuchen, sich über Viehzucht, Forstwirtschaft, Bildung, Lifestyle, Finanzdienstleistungen, Bioenergie und Agrarservice informieren. (dpa/jW)