In der De filosoof wijnbar, Den Haag, da lasse dich ruhig nieder. Der Typ schenkt zwar nur Pfützen aus, es geht los bei zwölf Euro pro Glas, die Häppchen sind wirklich Häppchen, aber der Mann hat Mutterwitz. Das erste, was er deutschen Kunden sagt, ist: »Sauvignon Blanc is out.«