W-FILM Hinter der Kamera ist vor der Kamera: Steffen Meyn

Fast auf den Tag genau vor fünf Jahren, am 19. September 2018, starb Steffen Meyn, nachdem er im Hambacher Forst aus großer Höhe von einem Baum gestürzt war. Am 11. September war er 27 Jahre alt geworden. Am 13. September hatte die tags zuvor von der NRW-Landesregierung angeordnete Zwangsräumung einer Baumhauskolonie begonnen. In dem Protestcamp von Umweltaktivisten, die mit einer Besetzung des Waldes eine Rodung verhindern und den Braunkohletagebau stoppen wollten, hatte Meyn seit Herbst 2017 gefilmt und vorübergehend gewohnt.

Zumindest eine der beiden Videokameras, die der Student der Kölner Kunsthochschule für Medien am Leib trug, lief nach seinem Sturz weiter. Die Bild- und Tonaufnahmen des zunächst im Unterholz liegenden und dann von einem Polizisten weggetragenen Gerätes stehen nun am Anfang von »Vergiss Meyn nicht«. Auch der Großteil der in dem Dokumentarfilm folgenden Bilder stammt aus dem Nachlass des Verstorbenen, beginnend mit dem Ausprobieren einer im Herbst 2017 gekauften 360-Grad-Kamera und gipfelnd in den Augenblicken vor dem fatalen Sturz. Dabei ist Meyn, der regelmäßig vor seine Kamera tritt, nicht nur in Gesprächen mit abgebildeten Leuten zu hören, sondern auch in reflektierenden Offkommentaren.

Die Regisseure Fabiana Fragale, Kilian Kuhlendahl und Jens Mühlhoff, die mit diesem Film ihr Langfilmdebüt vorlegen, waren Meyns Kommilitonen. Nach eigenen Angaben saß Fragale gerade im Zug Richtung Hambacher Forst, als der Freund starb, während Kuhlendahl Zeuge von dessen Tod wurde, als er ihm neue Speicherkarten für die Kameras bringen wollte. Dieser enge persönliche Bezug des Regietrios verstärkt indes die Vielschichtigkeit, die Meyns Material ohnehin besitzt, weil es in der Perspektive und im Ton changiert: zwischen Beobachtung und Teilnahme, zwischen der Dokumentation eines öffentlichen Themas und einem privaten Videotagebuch.

Dabei sorgt schon die Technik für ein faszinierendes Verwischen der Grenzen von Subjektivität und Objektivität, da die (von Meyn auf einem Fahrradhelm befestigte) 360-Grad-Kamera einen Rundumblick gewährt, der keinem einzelnen je möglich wäre. Der annähernd dreidimensionale Raumeindruck, den eine Virtual-Reality-Brille von dem Material vermitteln könnte, ist jedoch unmöglich auf eine Kinoleinwand zu übertragen – was die Regisseure zwingt, ständig Bildausschnitte zu wählen, die mehr oder minder verzerrte Bildachsen aufweisen.

Das ist am ehesten in einer Szene nachzuvollziehen, die nach etwa einer Stunde ein zweites Mal dem traurigen Höhepunkt des Gesehenen vorgreift und die abschließende Episode einleitet. Während die fortgesetzt aufzeichnende Kamera nunmehr auf dem Schreibtisch eines Polizisten liegt, verschieben die Filmemacher fast zwei Minuten lang in einem statischen Rundumbild kontinuierlich den Ausschnitt, so dass sich der Eindruck eines Schwenks um die eigene Achse ergibt. Allerdings bedurfte dieses Material erst der aufwendigen Wiederherstellung. Denn laut Fragale waren die Passagen um und nach dem tödlichen Sturz gelöscht worden, bevor die Staatsanwaltschaft sich mittels Klagedrohung endlich dazu bewegen ließ, den Eltern des Toten die Kameraspeicherkarten auszuhändigen.

Im Vergleich dazu sind die Interviews, die die Regisseure nachträglich mit einem knappen Dutzend Waldbesetzern gedreht haben, vordergründig ganz konventionell gestaltet. Um so verblüffender mag wiederum die Differenziertheit wirken, mit der die Befragten in der Rückschau die Ereignisse im Hambacher Forst reflektieren. Dabei kann kaum überraschen, dass die strategischen Hintergründe ihres Aktivismus vergleichsweise unklar bleiben. Doch mehrere Aussagen offenbaren ein genaues Gespür für Taktik – und für die handfesten Vorteile, die die Anwesenheit einer Kamera bei drohender Polizeigewalt bietet. So hallen in diesem Film nicht zuletzt zwei knappe Worte nach, die Meyn schnoddrig von einem Unbekannten zugeworfen werden, der gerade dem Griff eines sichtlich zwischen Draufhauen und Loslassen schwankenden Polizisten entkommen ist: »Danke, Mann.«