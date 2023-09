Achilleas Chiras/AP/dpa »Enorme Schäden«: Brennender Olivenbaum im griechischen Avantas, 22.8.2023

Großbrände, glühende Sommerhitze, verheerende Regenfälle – den rund um das Mittelmeer angesiedelten Olivenbauern blieb in diesem Jahr wenig erspart. Der weltgrößte Olivenölproduzent Spanien wird seine Produktion wohl auf geschätzte 780.000 Tonnen halbieren. Und auch in Italien, Tunesien und Griechenland sieht es düster aus: Halbierung der Ernten und der Ölproduktion, enorme, durch Hitze und Wasser verursachte Schäden in den Plantagen. Eine Art Lichtblick für die Produzenten: Die Preise werden sich wegen des knappen Angebots bis Weihnachten voraussichtlich verdreifachen. Zum Dorado wird dies aber wohl vor allem für Spekulanten, die auch von dieser landwirtschaftlichen Krise mächtig profitieren werden.

Die Geschichte des im mediterranen Raum als Grundnahrungsmittel geltenden Produkts reicht bis in die Antike zurück. Das fruchtige, vitaminreiche Öl war in den bitterarmen Dörfern und Regionen bis in die Neuzeit oft die einzige fettreiche Nahrung der vielköpfigen Bauernfamilien. Im Jahr 2023 scheint sich das Geschenk der Göttin Athene nun in ein Luxusprodukt zu verwandeln, dessen Handel an den Lebensmittelbörsen besonders einträglich zu werden verspricht. Die Bauern hingegen sind skeptisch, etwa auf der Insel Kreta, dem mit rund 30 Millionen Olivenbäumen wichtigsten griechischen Anbaugebiet. In den vergangenen Jahren brachte ein Kilo des besten nativen, kaltgepressten Öls kärgliche 2,50 Euro ein. Der Preis dürfte nun auf bis zu zehn Euro steigen. Aber der zusätzliche Gewinn muss nicht nur die Ernteausfälle ausgleichen. Die Preise für die anderen Grundnahrungsmittel, für Elektrizität, Gas, Benzin und Mieten sind um mehr als ein Fünftel gestiegen. Und ohne staatliche Unterstützung hätten in den vergangenen Monaten schon mehr als 20 Prozent der elf Millionen Griechen ihren Strom nicht mehr bezahlen können, wie aus Erhebungen des Internetportals Statista hervorgeht.

Negative Auswirkungen auf die Qualität des Öls seien von der Produktionskrise nicht zu erwarten, erklärte Panagiotis Dimopoulos, Buchhalter der Ölmühle Melissakis im kretischen Dorf Tsivaras, am Mittwoch gegenüber jW. Die grausame, drei Juliwochen anhaltende Hitze mit bis zu 43 Grad Celsius habe nicht nur einen Teil der Früchte ausgetrocknet, sondern auch die Brut der Olivenfliege – in Griechenland Dakos genannt – vernichtet. Die Larven der Fliege fressen das Innere der Oliven und lassen sie entweder vorzeitig vom Baum fallen; oder die befallenen Früchte werden mitgeerntet und verderben die Qualität des Öls. Auf Kreta, prophezeit Dimopoulos, werde die Ernte im Herbst/Winter im Vergleich zum Vorjahr um mindestens 20 Prozent geringer ausfallen. »Von 800 Tonnen Öl, die wir im vergangenen Jahr gepresst haben, werden uns in diesem Jahr wohl 500 bis 600 Tonnen bleiben.«

Nach den jüngsten Daten des Brüsseler Instituts Eurostat war Griechenland im Jahr 2020 mit 308.000 Tonnen Olivenöl der viertgrößte Produzent der Welt nach Spanien mit 1,356 Millionen, Tunesien mit 373.000 und Italien mit 331.000 Tonnen. Trotz klimabedingten Ernteausfalls sei die Tendenz steigend, verkündete der kretische Großhändler und Exporteur Critida noch im Januar. Daraus wird nun nichts; statt der erhofften 350.000 Tonnen griechischen Öls werden zum Ende der Saison wohl eher weniger als 300.000 zu Buche stehen.

Ein Übel komme selten allein, ergänzt Melissakis’ Buchhalter Dimopoulos mit Blick auf den Krieg in der Ukraine. Der mit der »kontraproduktiven bewaffneten Auseinandersetzung einhergehende Wirtschaftskrieg gegen die Russische Föderation« treffe letztlich auch die Olivenbauern. Die Preise für die Verpackungen, für Flaschen, Behälter und Kartons, seien deutlich gestiegen, dazu komme die Preisexplosion im Energiesektor.

Nicht zuletzt sinken die Erntemengen in Griechenland aufgrund von Landraub im Namen angeblich wirtschaftlich wichtiger Großprojekte. So wurden etwa für den Bau des neuen Flughafens der kretischen Hauptstadt Heraklion in den vergangenen beiden Jahren rund 200.000 Olivenbäume auf einem der fruchtbarsten Landstriche der Insel vernichtet.