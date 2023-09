K.Schmitt/IMAGO/Fotostand Das Versprühen sogenannter Pflanzenschutzmittel ist billiger für Bauern und wirkt schneller als der Systemwechsel (Symbolbild, Bamberg, 21.4.2023)

Die EU-Kommission will aktuell die Mitgliedstaaten für die Wiederzulassung des Pflanzengifts Glyphosat gewinnen. Womit will sie diese überzeugen?

Zum einen beruft sich die Kommission auf das lückenhafte Gutachten der EU-Lebensmittelbehörde, EFSA, und argumentiert mit dessen fragwürdigen Ergebnissen. Laut dem am Mittwoch vorgelegten Entwurf will die Kommisssion die Zulassung für Glyphosat um zehn Jahre verlängern. Sie wird ihren Vorschlag im Ständigen Ausschuss für Pflanzen, Tiere, Lebens- und Futtermittel vorstellen. Entschieden werden soll dann am 13 Oktober.

Die EFSA hatte das Pflanzengift als für Menschen unbedenklich erklärt. Was stört Sie an dieser Feststellung?

Die Prüfungen der EU-Behörden haben die Auswirkungen des Mittels auf die Biodiversität viel zu wenig berücksichtigt. Das liegt an unvollständigen Daten, was auch seitens der EFSA eingeräumt wird. Glyphosat tötet als Totalherbizid alles Grün auf dem Acker. Das hat einen gravierenden Artenschwund in unseren Kulturlandschaften zur Folge. Und zwar nicht nur durch direkte Wirkungen auf Wildpflanzen und Mikroorganismen, sondern auch auf die gesamte Nahrungskette: Wo Glyphosat eine Fläche kahl rasiert, wächst keine Wildpflanze mehr, siedeln sich keine Insekten mehr an, finden Vögel nichts mehr zu fressen. Diese Kettenwirkung wird bei der Zulassung nicht ausreichend berücksichtigt. Dabei gilt der Artenschwund neben der Klimakrise als größte Herausforderung der Menschheit. Deswegen halten wir es für ein Unding, sollte die EU-Kommission auf Grundlage jener EFSA-Bewertung Glyphosat weiter zulassen.

Ist die Behörde überhaupt die richtige Adresse für das Thema?

Die Prüfkriterien der EFSA und das gesamte Zulassungsverfahren sind unzureichend. Es geht nicht nur darum, ob nun Glyphosat oder ein anderes Pestizid großflächig eingesetzt wird. Die politisch entscheidende Frage ist, welche Anbausysteme eine artenreiche Kulturlandschaft und saubere Gewässer ermöglichen. Wenn das bestehende industriefreundliche System weiter besteht, verändert sich gar nichts.

Glyphosat ist die Cashcow für den Bayer-Konzern und andere Unternehmen. Sie kämpfen für die Zulassung. Es ist zudem die billigste Lösung für eine Intensivlandwirtschaft mit enger Fruchtfolge und viel Chemie. Die Nichtzulassung von Totalherbiziden stünde dagegen für ein Umdenken. Die konventionellen Betriebe müssten sich fragen: Wie komme ich mit weniger Pestiziden aus? Wie kann ich meine Fruchtfolge ändern? Wie kann ich die Bodenbearbeitung entsprechend anpassen? Unterm Strich: Was kann ich mir bei den Ökobauern abschauen?

Steht dem nicht das EU-Agrarsystem im Weg?

Tatsächlich müssten die Landwirte EU-weit dafür bezahlt werden, sich auch um Artenvielfalt, Gewässerschutz und Erhalt der Bodenqualität zu kümmern. Wir diskutieren ja heute schon intensiv die Gemeinsame Agrarpolitik der EU ab 2028 . Wir müssen weg von pauschalen Zahlungen anhand der bewirtschafteten Fläche. Wir brauchen einen Mix aus besseren Umweltgesetzen, finanziellen Anreizen für die Bauern und einem Abgabensystem für Pestizideinsatz. Länder wie Dänemark setzen dies bereits um. Das reduziert deutlich die Einsatzmenge. Gleichzeitig ließe sich aus den Einnahmen der Umbau der konventionellen Landwirtschaft finanzieren.

Frankreichs Agrarminister Marc Fesneau hat jüngst erklärt, man könne einer Verlängerung zustimmen, sofern Glyphosat dann etwas reduzierter eingesetzt wird …

Frankreich wollte sogar mal ganz aussteigen. Da zeigt sich der Einfluss der Lobby aus Industrie und Intensivlandwirtschaft.

Und was will die Bundesregierung?

Im Koalitionsvertrag ist der komplette Ausstieg für Ende 2023 vereinbart. Das ist auch bereits in der Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung festgeschrieben. Agrarminister Cem Özdemir von den Grünen bekommt also ein Pro­blem, sollte Glyphosat EU-weit weiter zugelassen werden. Entweder er kassiert das nationale Verbot wieder ein oder setzt den Koalitionsvertrag um. Dann muss er mit Klagen der Industrie rechnen.