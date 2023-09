Saudi Press Agency/Handout via REUTERS Erste Treffen waren gescheitert: Delegation der Ansarollah beim saudischen Kriegsminister (r., Riad, 19.9.2023)

Es ist ein bedeutender Schritt in Richtung eines Friedens: Laut saudiarabischen Medienberichten sind in Riad am Mittwoch nach fünf Tagen Verhandlungen zwischen den jemenitischen Ansarollah (auch bekannt als Huthis) und Vertretern des saudischen Königshofs zu Ende gegangen. Sie könnten das Ende des achteinhalb Jahre währenden Krieges im Jemen einläuten. Schon im April hatten erste Gespräche in Sanaa stattgefunden.

Zumindest bei einigen Streitpunkten wie der Auszahlung zurückbehaltener Löhne jemenitischer Staatsbediensteter oder Wiederaufbaumaßnahmen im Land seien »einige Fortschritte erzielt worden«, heißt es in einem Artikel des saudischen TV-Senders Al-Arabija am Mittwoch. Demnach begrüße Saudi-Arabien »die positiven Ergebnisse der Gespräche«, so das saudische Außenministerium. Eine Einigung würde es der UNO ermöglichen, einen umfassenderen politischen Friedensprozess wieder in Gang zu setzen. Beide Seiten würden sich »bald« zu weiteren Gesprächen treffen. Ajesch Al-Sanadi, ein Sprecher der deutsch-jemenitischen Menschenrechtsorganisation Insan, hob am Mittwoch gegenüber junge Welt die Bedeutung der Rolle des Sultanats Oman hervor, das den Dialog zwischen den Ansarollah und Riad vermittelt hatte. Außerdem betonte Sanadi die Notwendigkeit eines »jemenitisch-jemenitischen Dialogs«, der zur Lösung der Konflikte im Land einem möglichen Friedensschluss zwingend folgen müsse.

»Das Königreich steht weiterhin an der Seite des Jemen und seines Brudervolkes«, zitierte die dem saudischen Königshaus nahestehende Tageszeitung Al-Schark Al-Ausat am Mittwoch aus einer Erklärung des Außenministeriums in Riad zu den Gesprächen. Seit dem 26. März 2015 überzieht Saudi-Arabien sein »Brudervolk« mit einem Angriffskrieg, durch den 377.000 Menschen getötet worden sind, so Zahlen der UNO vom November 2021 – aktuellere liegen nicht vor. Rund 60 Prozent der Menschen sind demnach durch indirekte Folgen des Krieges gestorben wie Hunger oder Epidemien, die von der saudischen Koalition vorsätzlich als Kriegswaffen eingesetzt werden. Rund 70 Prozent aller Kriegstoten sind Kinder unter fünf Jahren.

Das zentrale Anliegen in Verhandlungen seitens der Ansarollah ist die Öffnung des Flughafens in der Hauptstadt Sanaa und der Häfen, die sich in den von Ansarollah kontrollierten Gebieten befinden. Denn unmittelbar nach Kriegsbeginn verhängten Riad und seine Verbündeten eine umfassende Luft-, Land- und Seeblockade gegen das ohnehin ärmste Land der arabischen Welt. Auf diese ist maßgeblich die verheerende Hungersnot im Jemen zurückzuführen, unter der 17 Millionen Menschen leiden, so die aktuellen Zahlen des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen. Dies entspricht mehr als der Hälfte der Bevölkerung. Mehr als 80 Prozent der Menschen im Jemen leben mittlerweile unter der absoluten Armutsgrenze, heißt es auf den Seiten der britischen Hilfsorganisation Oxfam. Seit Kriegsbeginn 2015 habe sich die Wirtschaftsleistung des Landes halbiert. Neben der direkten Zerstörung von Infrastruktur und Industrieanlagen durch die saudische Luftwaffe spielt hier insbesondere die von den Ansarollah angeprangerte Seeblockade hinein. Diese wird mutmaßlich auch mit Kriegsschiffen aus Produktion der deutschen Lürssen-Werft durchgesetzt, wie bereits aus einem Bericht des Forschungsinstituts Bonn International Center for Conversion aus dem Jahr 2019 hervorging.

Weiterhin ist der Abzug sämtlicher ausländischer Truppen, insbesondere auch der mit den Vereinigten Arabischen Emiraten verbündeten Milizen im Südjemen, von zentraler Bedeutung in Verhandlungen mit Riad, erklärt auch Aiman Al-Mansor, Vorsitzender von Insan. Weitere Fragen drehten sich um den Wiederaufbau des Landes nach einem Friedensschluss. »Denn viele Menschen im Jemen sind weiterhin skeptisch, dass die Saudis tatsächlich ihre Strategie geändert haben«, so Mansor. Die Befürchtung, es gehe nur darum, dass »die Saudis mehr Zeit gewinnen wollen«, um am Boden weitere Fakten zu schaffen, sei im Land weitverbreitet. Mansor verweist hier etwa auf den jüngsten Verkauf von Teilen der Telekommunikationsinfrastruktur in der südlichen Hafenstadt Aden an die Emirate.