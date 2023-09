Bernd von Jutrczenka/dpa Alles unter Kontrolle: Innenministerin Nancy Faser (SPD) am Mittwoch im Innenausschuss

Sie habe »umfassend« alle Fragen beantworten können und auch »alle Vorwürfe ausgeräumt«: Bundesinnenministerin Nacy Faeser (SPD) hat sich im Anschluss an eine Sitzung des Innenausschusses im Bundestag am Mittwoch sichtlich zufrieden an die Presse gewandt. Der Ausschuss tagte, nachdem Unionspolitiker der Ministerin vorgeworfen hatten, sie habe im November 2022 den Präsidenten des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), Arne Schönbohm, ohne triftigen Grund entlassen. Im Raum stand darüber hinaus der Vorwurf, sie habe rechtswidrig das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) in­strumentalisiert, um Informationen über den damaligen BSI-Leiter einzuholen. Die Entlassung war auf einen Beitrag in der Fernsehsendung »ZDF Magazin Royal« gefolgt, in der Schönbohm Kontakte zu russischen Geheimdiensten vorgeworfen worden waren. Das sei, laut CDU-Politiker Alexander Throm, »voreilig« gewesen.

Die Sozialdemokratin beteuerte nach der Sitzung, dass es nur eine einzige Anfrage beim BfV gegeben habe: während der von Schönbohm selbst angeregten disziplinarrechtlichen Vorermittlungen im Oktober 2022. Daneben habe es von der Ministerin »keine Anweisung«, gegeben, »eine zweite durchzuführen«. Das bestätigte auch BfV-Präsident, Thomas Haldenwang, im Anschluss an seine Befragung im Ausschuss. »Weder ausdrücklich noch augenzwinkernd noch auf untersten Ebenen« habe es Anfragen aus dem Innenministerium gegeben, erklärte der Geheimdienstchef.

Zwei vorherigen Sitzungen des Ausschusses war Faeser übrigens ferngeblieben, was für Kritik von Abgeordneten der Koalitionspartner Bündnis 90/Die Grünen und FDP gesorgt hatte. So nannte der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende, Konstantin Kuhle, ihr Kommen am Mittwoch im ZDF-»Morgenmagazin« »zu spät«. Ihr Fehlen hatte Faeser einmal mit »medizinischen Gründen« erklärt, zum zweiten Termin schwieg sie. Am Mittwoch begründete sie ihr dortiges Fernbleiben jedoch damit, dass sie sich über den Vorwurf der Instrumentalisierung des BfV »sehr geärgert« habe.

Bezüglich der Abberufung Schönbohms wies die Ministerin indes auf »gravierende fachliche Differenzen« hin, die zwischen ihnen hinsichtlich der »Bedrohungslage im Bereich Cyber­sicherheit« im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine bestanden haben sollen. Bereits vor ihrem Amtsantritt und unter verschiedenen Innenministern habe es »Beanstandungen der Fachaufsicht hinsichtlich der Amtsausübung durch Schönbohm« gegeben, sagte Faeser. Der ausschlaggebende Faktor bei der Entscheidung sei ihr mangelndes »Vertrauen in die Eignung für das Amt des BSI-Präsidenten« gewesen. Das reiche nach Beamtenrecht aus, erklärte die Ministerin.

Die anhaltende Kritik an ihrem Handeln in der Causa Schönbohm wischte Faeser vom Tisch. Sie sei wegen ihrer Rolle als Spitzenkandidatin der Hessen-SPD ins Fadenkreuz ihrer politischen Gegner geraten. »Ich bin mir sicher, dass diese Debatte nicht so geführt würde, wenn nicht am 8. Oktober in Hessen Landtagswahlen wären«, beteuerte sie auf Nachfrage eines Journalisten. Nach wie vor ungeklärt bleibt hingegen ein Vermerk aus der zuständigen Abteilung ihres Ministeriums, demzufolge Faeser nach den disziplinarrechtlichen Vorermittlungen forderte, »gründlicher zu suchen«.

Der AfD-Fraktion im Bundestag fiel derweil zunächst nur ein, einen Antrag in den Bundestag einzubringen, der von der Innenministerin den Rücktritt fordert und an diesem Donnerstag im Plenum besprochen werden soll.