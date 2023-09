IMAGO/ITAR-TASS Terror durch angebliche »Antiterroroperation«: Spuren der Zerstörung in Stepanakert (19.9.2023)

Einen Tag nach dem Beginn der »lokalen Antiterroroperation« Aserbaidschans haben die Behörden der international nicht anerkannten Republik Bergkarabach kapituliert. Sie stimmten einem Ultimatum der aserbaidschanischen Seite zu, die Beschießung der Region einzustellen, wenn die Armee von Bergkarabach sich ergebe und ihre schweren Waffen ausliefere. Auch die politische Führung der kleinen Republik mit 120.000 Einwohnern dürfte damit vor der Auflösung stehen. Der Waffenstillstand sollte am Mittwoch vormittag europäischer Zeit in Kraft treten.

Die Kapitulation des seit 32 Jahren von Aserbaidschan abgespaltenen Bergkarabach folgt nach Darstellung der dortigen Behörden einer entsprechenden Aufforderung der russischen Friedenstruppe. Diese hat nach eigenen Angaben seit dem Beginn der neuen Kämpfe am Dienstag etwa 2.000 Zivilisten aus gefährdeten Dörfern in Sicherheit gebracht. Was weiter mit diesen Menschen geschieht, ist unklar. Im Zuge der Kämpfe sind nach Angaben der Bergkarabach-Behörden 32 Menschen getötet und etwa 200 verletzt worden. Aserbaidschan bot »Vertretern der armenischen Bevölkerung« Gespräche über deren Zukunft an. Sie sollen am heutigen Donnerstag auf aserbaidschanischem Boden beginnen. Armenien erklärte, »im Prinzip« sei auch ein Leben der Bergkarabach-Armenier unter aserbaidschanischer Hoheit möglich. Nach eigenen Angaben ist Armenien an der Vorbereitung des Waffenstillstands nicht beteiligt gewesen. In der armenischen Hauptstadt Jerewan protestierten noch am Dienstag abend nationalistische Kräfte, die von Regierungschef Nikol Paschinjan mehr Einsatz auf der Seite von Bergkarabach verlangten.

Der »kollektive Westen« hatte zu Beginn des aserbaidschanischen Vormarsches sofort auf einen unverzüglichen Waffenstillstand gedrungen. Frankreich, Italien und der Iran boten sich als Vermittler an, die USA erklärten, auch sie wollten an den Gesprächen über die Zukunft der Region teilnehmen. Erst am Mittwoch beendeten sie ein gemeinsames Manöver mit den Streitkräften Armeniens, das nach Angaben Washingtons nicht von dem aserbaidschanischen Angriff auf Bergkarabach beeinträchtigt worden sei. Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan dagegen unterstützte das Vorgehen der mit seinem Land verbündeten Regierung in Baku.