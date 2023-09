Susannah Ireland/REUTERS

Zum ersten Mal überhaupt haben am Mittwoch in England sowohl Fach- als auch Assistenzärzte gestreikt. Kliniken und Praxen verschoben Hunderttausende Termine und fast alle Behandlungen. Ein Notbetrieb wurde etwa am St. Thomas Hospital in London (Foto) mit der »Besetzung von Weihnachtstagen« gewährleistet, wie die Gewerkschaft BMA erklärte. Die Mediziner fordern ein Lohnplus in Höhe der Inflation. Gesundheitsminister Stephen Barclay hält das für überzogen. Er plant eine Gesetzesänderung: Streikende Ärzte sollen fristlos entlassen werden können. (jW)