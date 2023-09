Markus Scholz/dpa Intelligenter Zähler soll in Zukunft Haushaltsdaten sammeln

Eine Novelle des Betriebsstellenmessgesetzes vom Mai dieses Jahres führt dazu, dass bis 2032 in fast allen Haushalten sogenannte Smart Meter eingebaut sein werden. Worum handelt es sich bei diesen »intelligenten« Messystemen?

Beim Smart-Meter-Rollout geht es im wesentlichen darum, dass diese Messysteme eine Energiemenge – also Stromverbrauch, Gasverbrauch und Wärmebedarf – feststellen und diese Werte weitergeben können. So weiß man, was im Energienetz los ist – und auch, ob man weitere Energie bereitstellen muss oder Überschussenergie hat, die man anderswo unterbringen muss. Es geht darum, das Messen intelligenter zu machen – nur so kann man erneuerbare Energieträger richtig nutzen. Die Smart Meter können dabei die Privatsphäre der Kunden wirksam schützen. Nur deshalb müssen Kunden den Einbau der Smart Meter auch dulden.

Laut aktuellen Auskünften der Regierungskoalition sind bei Smart Metern alle notwendigen Anforderungen an den Datenschutz erfüllt. Bei der Implementierung der Smart-Meter-Gateway-Technologie gibt es jedoch Probleme. Worin bestehen diese?

Zwischen Stromzähler und Internet wird ein Smart-Meter-Gateway gesetzt. Dieses speichert Daten zur aktuellen Energienutzung und reguliert, wer welche Daten überhaupt bekommt. Wenn ein Stadtwerk zum Beispiel für seinen gesamten Stadtteil sehen will, wieviel Energie gerade verbraucht wird, dann sieht es die Summe zu jeder Viertelstunde und bekommt von den Kunden trotzdem nur einmal im Monat den Zählerstand für die Rechnungsstellung. Das Gateway hat jedoch eine Datenschutzschnittstelle und eine Steuerungsschnittstelle, über die über es mit dem Internet verbunden sind. Ein bisher unzulässiger technischer Trick ist, Zähler gar nicht an die Datenschutzschnittstelle, sondern an die Steuerungsschnittstelle anzuschließen. Dadurch kann das Gateway nicht erkennen, welche Messwerte von wem wie oft abgefragt werden. Aktuell wird versucht, diesen Trick legal zu machen.

Die flächendeckende Implementierung dieser Zählapparate ist ein Prestigeprojekt von Wirtschaftsminister Robert Habeck. Er möchte damit die Energiewende beschleunigen. Was wurde dabei nicht ausreichend bedacht?

Einige große Energieversorger schlagen vor, die Steuerungsschnittstelle des Smart-Meter-Gateways auch für die Übertragung von Messwerten für Stromzähler und Wasserzähler zu nutzen. Dafür ist die Schnittstelle aber nicht geeignet. Die Datenschutzfunktion würde ausgetrickst. Nicht bedacht ist also, dass dieser Trick den technischen Datenschutz komplett eliminiert. Deshalb muss man bei den jetzt geplanten Änderungen an den technischen Standards sehr genau hinschauen. Es gibt jedoch eine mächtige Energiebranche, die einfachere technische Lösungen noch schneller nutzen möchte. Als Anbieter von Smart Metern müsste man jedoch sagen: Ich krieg’ das noch nicht hin, ich bin mit der Energiewende nicht so schnell. Wenn ich den Stecker vom Messgerät in die andere Steckdose stecken darf, könnte es jedoch schneller gehen – das ist das verlockende Angebot, das gerade am Markt gemacht wird.

Was wäre aus Ihrer Sicht nun zu tun?

Ich empfehle, darauf zu achten, dass die Schutzfunktionen jetzt nicht unbemerkt auf technischer Ebene abgesenkt werden. Man muss die durchaus verklausulierten Details der anstehenden technischen Änderungen im Detail prüfen. Die Schutzfunktionen sind gut, und es ist für einen erfolgreichen Rollout wichtig, dass diese erhalten bleiben. Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung lässt sich nur schützen, wenn alle Zähler an die Datenschutzschnittstelle des Smart-Meter-Gateways angeschlossen werden. Die übertragenen Daten müssen für Kunden transparent sein, und es sollen nur die Daten übertragen werden, die benötigt werden. Genau diese Technik für Energiewende samt Datenschutz haben wir einzigartig in Deutschland, dann nutzen wir sie bitte auch. Wenn man Leuten eine Dosis Digitalisierungszwang zumutet, muss man auch das Rückgrat haben, sie vor negativen Konsequenzen zu schützen.