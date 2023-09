Mark Hertzberg/IMAGO/ZUMA Wire Druck von unten: Demonstranten fordern am Sonntag in New York mehr Einsatz beim Klimaschutz

Nach den nachhaltigen Entwicklungszielen der Agenda 2030 am Dienstag ging es am Mittwoch bei der Vollversammlung der Vereinten Nationen vor allem um das Thema Klima. Initiiert hatte das sogenannte »Climate Ambition Summit« UN-Generalsekretär António Guterres, wobei er es auch als »Kein Nonsens«-Forum bezeichnete. Auf diesem solle nur zu Wort kommen, wer konkrete Pläne zur Erreichung von Klimaneutralität habe. Vertreter der Länder China, USA, Großbritannien, Japan oder Indien waren daher nicht als Redner zugelassen. Bundeskanzler Scholz gab in der Nacht zu Mittwoch wieder seine üblichen Floskeln zum besten: »Der vom Menschen verursachte Klimawandel ist zweifellos die größte globale Herausforderung unserer Zeit«, sagte er, oder auch: Deutschland befände sich bereits »auf der Zielgeraden, bis 2030 80 Prozent unseres Stroms aus erneuerbaren Energien zu erzeugen«. Zuvor hatte die Umweltorganisation WWF Deutschland den Kanzler noch dazu aufgefordert, auf die Ankündigungen zum Klimaschutz Taten folgen zu lassen. Es sei ein Olaf Scholz nötig, »der seinen selbst auserkorenen Wahlkampftitel als ›Kanzler für Klimaschutz‹ endlich ausfüllt«, berichtete AFP am Mittwoch.

Nichtwestliche Medien wie beispielsweise die chinesische Global Times kritisierten insbesondere die USA dafür, Spaltung hervorzurufen und die eigentlichen Themen wie die Debatten um eine nachhaltige Entwicklung und Klimafragen mit Hilfe des Ukraine-Kriegs geopolitisch zu färben.

Weitere Themen betrafen die Reform des UN-Sicherheitsrates. Zwar forderte Scholz dieses Mal nicht offensiv einen eigenen Sitz für die BRD ein, er warb jedoch für einen zweijährigen, nichtständigen Sitz Deutschlands im Jahr 2027/28. Außerdem dürfe es keine Blockade einer Änderung der Zusammensetzung des Sicherheitsrates durch die Vetomächte geben. Eine Repräsentanz afrikanischer, asiatischer oder lateinamerikanischer Staaten sei angemessen, allerdings solle darüber in der UN-Vollversammlung entschieden werden.