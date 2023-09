Glendale. Die New York Giants haben in der NFL nach einer beeindruckenden Aufholjagd Geschichte geschrieben. Beim 31:28 bei den Arizona Cardinals lagen die Giants zeitweise mit 21 Punkten zurück, angeführt von Quarterback Daniel Jones und Runningback Saquon Barkley drehte New York das Spiel aber noch. Einen derart großen Rückstand hatten die Giants zuletzt 1949 gegen die damaligen Chicago Cardinals in einen Sieg gedreht. In Glendale, Arizona, trug Quarterback Jones den Ball einmal selbst in die Endzone. ­Barkley erzielte zwei Touchdowns, musste in der Schlussphase aber mit einer Knöchelverletzung vom Feld. (sid/jW)