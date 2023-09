Frankfurt am Main. Tour-Etappensiegerin Liane Lippert und der nachnominierte Routinier John Degenkolb führen den deutschen Kader für die Straßenrad-Europameisterschaften in der niederländischen Region Drenthe an. Das letzte internationale Großereignis vor der Winterpause findet von Mittwoch bis Sonntag statt. (sid/jW)