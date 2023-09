Andrew Cornaga/IMAGO/Action Plus Team Fidschi feiert seinen sensationellen Sieg über Australien in der Gruppenphase der Rugby-WM

Auf Fidschi mussten die Rugby­fans früh aufstehen, um am Montag 3:45 Uhr die erste faustdicke Überraschung bei der 10. Rugby-Union-Weltmeisterschaft in Frankreich live an den Übertragungsgeräten mitzuerleben. In Saint-Étienne war es früher Sonntag abend, als Fidschi den zweimaligen Weltmeister (1991 und 1999) Australien mit 22:15 niederrang. Wie rugbyverrückt die Insulaner sind, ist spätestens seit dem Gewinn im olympischen 7er-Rugby-Turnier bei den Sommerspielen 2016 in Rio de Janeiro bekannt. Die erste Goldmedaille für das Land mit nur knapp 900.000 Einwohnern wurde mit der Herausgabe einer Sieben-Dollar-Note gefeiert. Gewänne Fidschi nun im 15er-Rugby den Weltmeistertitel, wäre wohl der nächste krumme Geldschein fällig.

Nach der knappen Niederlage im ersten Spiel gegen Wales (26:32) musste das Team aus dem Südpazifik in Gruppe C gegen Australien unbedingt gewinnen. Doch die erste Führung holten sich die »Wallabies« per Straftritt: 3:0 (3. Spielminute). Fidschi konterte mit Straftritten (12./21.) und ging 6:3 in Führung. Drei Minuten später kam das Team aus Fidschi unter die kalte Dusche: Die Wallabies machten sich die neue »50:22-Regel« zunutze. Demnach bekommt das angreifende Team nach einem Kick aus der eigenen Spielfeldhälfte einen Einwurf zugesprochen, wenn der Ball erst in der gegnerischen 22-Meter-Zone aufkommt und dann über die Außenlinie geht. Mark Nawaqanitawase jagte dem Kick von Nic White hinterher, warf schnell über Fidschis Verteidiger Semi Radradra zu Samu Kerevi. Der passte kurz vor dem Malfeld noch mal auf Nawaqanitawase, der dann zur 8:6 Führung ins Malfeld abtauchte. Fidschi konterte wieder mit Straftritten (27./33.) und ging mit verdienter 12:8-Führung in die Halbzeitpause.

Kurz nach Wiederanpfiff spielte Center Josua Tuisova seine explosive Schnelligkeit aus. Nach einem gefühlvollen Kick von »Scrum-Half« Simione Kuruvoli sprangen zwei australische Spieler am Ball vorbei. Tuisova schaltete am schnellsten, schnappte sich das Spielgerät und sprintete knapp 40 Meter bis ins Malfeld (44.). Kuruvoli traf anschließend den anspruchsvollen Erhöhungskick von der linken Außenlinie zum 19:8. Zwar konnte Australien noch einen erhöhten Versuch (70.) verbuchen, doch nach zwischenzeitlichem Straftritt (66.) von Frank Lomani endete die Partie 22:15.

Eigentlich ist das Team aus Fidschi bekannt für sein dynamisches Lauf- und Passspiel. Gegen Australien überraschte das Team aber mit acht Stürmern. Im »Scrum«, dem nach kleineren Regelverstößen angeordneten Gedränge, dominierte Fidschi die »Wallabies« fast nach Belieben. Mit Kuruvoli haben die Insulaner derzeit auch einen sehr sicheren Kicker in ihren Reihen, der selbst von schwierigsten Feldpositionen aus Straftritte in Punkte verwandeln kann. Gerade gegen undiszipliniert spielende Teams wie Australien – 18 verursachte Straftritte gegenüber sieben von Fidschi –, ist jemand mit einem feinen Fuß viel wert: 15 Punkte steuerte Kuruvoli bei.

Überzeugen konnte auch das Team aus Samoa, das mit WM-Neuling Chile allerdings ein leichtes Los bei seinem Auftaktspiel in Gruppe D hatte. Samoa ging nach Straftritt (4.) gleich 3:0 in Führung. Dann überschlugen sich die Ereignisse. Nach gelber Karte (5.) musste Ulupano Junior Seuteni für zehn Minuten auf die Sünderbank. Chile nutzte die numerische Überzahl sofort zur 5:3 Führung (6.) durch Stürmer Matías Dittus. Santiago Videla traf die Erhöhung (7.) zur zwischenzeitlichen 7:3-Führung für »Los Condores«. Die restlichen Punkte der ersten Halbzeit besorgten die Teams per Straftritt: Drei traf Samoa (10./14./36.), Chile einen (30.) zum Halbzeitstand von 19:10. Samoa drehte nach Wiederanpfiff dann aber richtig auf und legte fünf Versuche (41./42./47./52./81.). Die Partie endete deutlich mit 43:10.

Das dritte Team aus dem Südpazifik, Tonga, kam gegen den ersten der Weltrangliste, Irland, in Gruppe B mit 59:16 (Halbzeit 31:13) schwer unter die Räder. Irland legte sieben Versuche und unterstrich einmal mehr seine Favoritenrolle bei der WM.