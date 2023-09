»Zwischen Aufbruch und Resignation. Die kurze Geschichte der westdeutschen Chile-Solidarität«. Vortrag. Der Militärputsch gegen die Unidad-Popular-Regierung mobilisierte linke Strömungen in der BRD. Doch über die Ursachen des Putsches sowie die politischen Konsequenzen gab es keine Einigung. Nachdem sich die Militärdiktatur gefestigt hatte, reagierte ein Teil der Solidaritätsbündnisse mit Resignation, andere ließen selbstkritische Töne anklingen. Es werden unterschiedliche Erklärungsansätze der linken Gruppen vorgestellt und gezeigt, welche Spuren die Solidarität mit dem Volk Chiles hinterlassen hat. Donnerstag, 21.9, 20 Uhr. Ort und Veranstalter: Zielona Góra, Grünberger Str. 73, Berlin

»Chile 1973 – Denkmäler und Wandbilder in DDR und BRD«. Buchvorstellung mit Autor Carlos Gomes. Über 70 Kunstwerke stellt Gomes in seinem neuen Buch vor, seien es Wandbilder in der BRD oder Denkmäler in der DDR; auch verschwundene Kunstwerke werden besprochen. Freitag, 22.9., 18.30 Uhr. Ort: Treff International, Reuterstraße 15, Berlin. Veranstalter: MLPD, Berlin

»Die Klimakatastrophe«. Vortrag. Kann es sozialistische Lösungen für ein kapitalistisches Problem geben? Ja, wenn Mensch und Natur ein neues Verhältnis eingehen, Ökonomie sich am Gemeinwohl orientiert und ein gutes Leben für alle angestrebt wird. Dr. ­Leydis Iglesias Triana, Dozentin für Geografie, Universität Pinar del Río, spricht dazu. Dienstag, 26.9., 19 Uhr. Ort: Magda-Thürey-Zentrum, Lindenallee 72, Hamburg. Veranstalter: FG BRD-Kuba, Cuba Sí Hamburg, Eco Mujer e. V.