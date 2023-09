Die Film- und TV-Produktionsfirma Ufa bekommt eine neue Leitung. Künftig werde Sascha Schwingel die Geschäfte des Unternehmens führen, teilte die Firma am Dienstag mit. Der Medienmanager folgt auf Nico Hofmann, der seit 2017 als alleiniger Geschäftsführer an der Spitze stand. Hofmann bleibe aber in der Geschäftsführung. Die Ufa zählt zum Portfolio von Bertelsmann in Gütersloh. Schwingel sei »ein kluger Manager mit hoher Reputation in der kreativen Szene«, sagte Hofmann laut Mitteilung. (dpa/jW)