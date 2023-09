Aly Song/REUTERS Die Evergrande-Häuser auf der künstlichen Insel Ocean Flower Island in Danzhou sollen abgerissen werden

Die Achterbahnfahrt des chinesischen Immobilienentwicklers Evergrande dauert an. Ende vergangener Woche bestätigte die Polizei in der südchinesischen Metropole Shenzhen, in der der Konzern seinen Sitz hat, sie habe im Rahmen strafrechtlicher Ermittlungen eine Reihe Mitarbeiter seiner Vermögensverwaltung festgenommen. Evergrande Financial Wealth Management war im Jahr 2015 als hundertprozentige Tochterfirma von Evergrande gegründet worden, um bei Investoren Gelder für den Mutterkonzern einzusammeln. Die Methoden und die Finanzprodukte, die dabei zur Anwendung kamen, seien zumindest zum Teil »illegal« gewesen, bestätigten am Wochenende die Behörden in Shenzhen. Die Justiz soll die Vorgänge nun durchleuchten. Die Polizei forderte dabei Investoren der Vermögensverwaltung auf, die Aufklärung zu unterstützen und nähere Informationen über die dubiosen Vorgänge zur Verfügung zu stellen.

Evergrande Financial Wealth Management war erstmals im August 2021 in den Blick einer breiteren Öffentlichkeit geraten – mit der Mitteilung, bei der Rückzahlung von Geldern an die Investoren in »Schwierigkeiten« geraten zu sein. Im September 2021 kam es deshalb in mehreren chinesischen Städten zu Protesten. Die Summe, die die Vermögensverwaltung bis dahin hatte einsammeln können, belief sich laut einem CNN-Bericht auf rund 92,1 Milliarden Yuan (12,6 Milliarden US-Dollar). Die Bemühungen, eine Lösung für die Probleme mit der Rückzahlung zu finden, führten nur teilweise zum Erfolg; Ende 2022 warteten Investoren immer noch auf eine Gesamtsumme von rund 34 Milliarden Yuan (4,7 Milliarden US-Dollar). Ob sie ihr Geld jemals zurückerhalten, steht in den Sternen.

Die Festnahmen ließen den Aktienkurs von Evergrande einmal mehr abstürzen. Er war erst Ende August, als die Börse in Hongkong den Handel mit den Aktien des Konzerns nach rund 17 Monaten Pause wieder aufnahm, bereits um knapp 80 Prozent dramatisch gesunken. Gut eine Woche später schnellte er wieder um rund 80 Prozent nach oben und landete letztlich nach weiterem Auf und Ab bei einem Minus von immer noch gut 60 Prozent unterhalb des Werts vor der Wiederaufnahme des Börsenhandels. Der Absturz vom Montag um rund 25 Prozent konnte inzwischen fast vollständig wieder aufgefangen werden. Der aktuelle Börsenwert von Evergrande – 8,2 Milliarden Hongkong-Dollar (980 Millionen Euro) – ist dennoch im Vergleich zu seinem Höchstwert aus dem Jahr 2017 – 420 Milliarden Hongkong-Dollar (50 Milliarden Euro) – ein Witz.

Allerdings mehren sich die Anzeichen, dass es gelingt, die Krise um Evergrande kontrolliert zu lösen und einen »Lehman-Effekt« wie 2008 in den USA zu vermeiden. Ende vergangener Woche genehmigten die Finanzbehörden die Übernahme von Evergrande Life Insurance durch Haigang Life, eine erst im April von mehreren Staatsunternehmen gegründete Firma. Evergrande Life Insurance, eine weitere Evergrande-Tochter, ist Berichten zufolge bankrott; ihre Schulden soll nun, staatliche Unterstützung im Rücken, Haigang Life übernehmen.

Zur Zukunft des chinesischen Immobilienmarkts sind mittlerweile positivere Äußerungen zu hören. In Shenzhen erklärten die Behörden, die justitielle Aufarbeitung der Irregularitäten bei Evergrande Financial Wealth Management werde die Regulierung der Finanzmärkte festigen und sie perspektivisch stärken. Die Global Times wies darauf hin, dass im August die Fläche der verkauften Wohnungen wieder gestiegen sei, auf 73,86 Millionen Quadratmeter – 4,8 Prozent mehr als im Juli. Ausgestanden ist die Immobilienkrise allerdings keinesfalls.