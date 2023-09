Eckhard Stengel/imago images Auch andernorts weisen neuere Tafeln auf die koloniale Vergangenheit Deutschlands hin (Bremen, 25.4.2021)

Sie weihen an diesem Mittwoch vor dem historischen Sitz der Deutschen Kolonialgesellschaft eine Mahn- und Informationsstele ein. Was ist darauf zu lesen?

Man erfährt auf der Stele von der Geschichte des Gebäudes, wer es gebaut hat und welche Organisationen ihren Sitz darin hatten. 1911 hat es die Deutsche Kolonialgesellschaft bauen lassen. Sie war damals die führende Lobbygruppe der deutschen Kolonialbewegung. Unter ihrem Dach befand sich die Zentralstelle für Auswanderer, der Sitz des Frauenbundes der Kolonialgesellschaft sowie Büros zahlreicher kolonialer Verbände und Firmen.

Nachdem Deutschland infolge des Ersten Weltkriegs seine Kolonien verloren hatte, übernahm 1922 die Koloniale Reichsarbeitsgemeinschaft und dann im Faschismus der Reichskolonialbund das Haus. Als Deutschland schließlich kein Interesse mehr an Kolonien hatte, war auch das Gebäude nicht mehr interessant. Der Berliner Senat hat dann das Haus erworben und eine Volkshochschule dort untergebracht. Dann hat er es wieder verkauft, und mittlerweile wird es für private Wohnungen genutzt. Zusammengetragen hat diese Informationen der Historiker Joachim Zeller, der schon seit vielen Jahren Forschungsarbeit zu Themen der Kolonialgeschichte leistet.

Gibt es heute noch irgend etwas, das auf die ursprüngliche Nutzung hinweist?

Auf der Fassade gibt es im vierten Stock unter dem Dach noch ein Relief, das den Kopf eines Afrikaners zeigt – nach den damaligen verzerrenden Vorstellungen der Europäer, also mit dicker Nase und Ohrringen.

Wenn koloniale Straßennamen umbenannt werden sollen, geht dem nahezu immer der Protest von Anwohnern voraus, die das verhindern wollen. Welche Reaktionen gab es auf die Stele?

Ich glaube, die Menschen sind sehr vorsichtig geworden und äußern sich öffentlich nur ungern zu Themen wie Rassismus. Es gab in dem Fall unserer Erinnerungsstele aber keine Proteste gegen die Initiative. Wir sind dankbar, dass das Grünflächenamt einer Aufstellung vor dem Gebäude zugestimmt und der Kulturbereich des Senats das gefördert hat.

Schon nach dem Ersten Weltkrieg gehörten die deutschen Kolonien der Vergangenheit an. Weshalb gab es dennoch bis in die 1940er Jahre koloniale Lobbyorganisationen im sogenannten Afrika-Haus?

Der Drang war da, die Kolonien wieder zurückzubekommen. Lobbyisten knüpften an die Verlustgefühle nach dem Ersten Weltkrieg an. Auch unter den Nazis wurde die Kolonialgeschichte verherrlicht, und bis Anfang der 1940er Jahre gab es Pläne, die ehemaligen Kolonien zurückzuholen. Politisch und wirtschaftlich war das aber bald nicht mehr vertretbar. Man kann Lobbyarbeit nur machen, wenn politisch ein gewisses Interesse besteht.

Sie haben 1993 selbst ein Afrika-Haus in der Bochumer Straße 25 gegründet, das sich als Gegenentwurf versteht. Was geschieht dort?

Wir wollten vor 30 Jahren eine Bühne schaffen, mit der wir langfristig ein Programm auf die Beine stellen können, also Diskussionsrunden, Filmvorführungen, Buchpräsentationen. Unsere Schwerpunkte liegen auf der Geschichte, Politik und Philosophie Afrikas und den afrikanisch-europäischen Beziehungen. Wir begleiten und beraten aber auch Afrikaner in Berlin. Anfang des Jahres haben wir dann eine Ausstellung organisiert, bei der wir uns auf die Suche nach postkolonialen Spuren in Berlin begeben haben.

Nach der Einweihung der Stele soll es eine Podiumsdiskussion in Ihrem Afrika-Haus geben.

Ja, wir werden noch mal über die Geschichte des ehemaligen Afrika-Hauses sprechen. Wir haben unter anderem mit Dr. Cheikh Sako auch den ehemaligen Justizminister Guineas eingeladen, der über verschiedene Aspekte von Kolonialdenkmälern sprechen wird, und der Historiker Dr. Joachim Zeller wird die Geschichte des Hauses Am Karlsbad darstellen.