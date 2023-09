Chris Helgren/REUTERS Banner des getöteten Hardeep Singh Nijjar vor Tempel in British Columbia (18.9.2023)

Die ohnehin seit Jahren belasteten Beziehungen zwischen Kanada und Indien haben einen neuen Tiefpunkt erreicht. Hintergrund der neuesten Spannungen ist ein Attentat auf den Sikh-Führer Hardeep Singh Nijjar. Dieser wurde am 18. Juni in Vancouver vor einem Tempel erschossen. Kanada will nun Hinweisen nachgehen, dass Agenten der indischen Regierung hinter dem Attentat stecken. Die indische Regierung bezeichnete die kanadischen Anschuldigungen am Dienstag als »absurd«.

»Kanadische Sicherheitsbehörden sind aktiv glaubwürdigen Behauptungen nachgegangen, dass eine mögliche Verbindung zwischen Agenten der indischen Regierung und Nijjars Tod besteht«, sagte Premierminister Justin Trudeau am Montag vor dem kanadischen Parlament. Die Beteiligung einer ausländischen Regierung an der Tötung eines kanadischen Staatsbürgers sei »eine inakzeptable Verletzung unserer Souveränität«. Er habe den Mord während des G20-Gipfels in Neu-Delhi am 9. und 10. September gegenüber seinem indischen Amtskollegen Narendra Modi angesprochen und die indische Regierung aufgefordert, mit Kanada in dieser Angelegenheit zusammenzuarbeiten. »Kanada hat den obersten Geheimdienst- und Sicherheitsbeamten der indischen Regierung seine tiefe Besorgnis zum Ausdruck gebracht«, berichtete Trudeau dem Parlament.

Am Montag wies Kanada Indiens führenden Geheimdienstagenten aus, teilte Außenministerin Mélanie Joly Reuters zufolge mit. Nur wenige Stunden später gab Indien am Dienstag einem kanadischen Diplomaten fünf Tage Zeit, das Land zu verlassen. »Die Entscheidung spiegelt die wachsende Besorgnis der indischen Regierung über die Einmischung kanadischer Diplomaten in unsere internen Angelegenheiten und ihre Beteiligung an antiindischen Aktivitäten wider«, zitierte Reuters am Dienstag aus einer Erklärung des Außenministeriums in Neu-Delhi. Außerdem sei der kanadischen Botschafter einbestellt worden. Schon in der vergangenen Woche waren bilaterale Gespräche über ein Handelsabkommen auf Eis gelegt worden, dafür hatte Neu-Delhi »bestimmte politische Entwicklungen« verantwortlich gemacht.

Kanada beheimatet weltweit die höchste Sikh-Bevölkerung außerhalb des Punjabs. Bei einer Volkszählung 2021 gaben etwa 770.000 Menschen den Sikhismus als ihre Religion an. Die Minderheit hat durchaus Einfluss auf die kanadische Politik. Nur zwei Beispiele: Der im Punjab geborene Harjit Singh Sajjan, ein Parteifreund von Justin Trudeau, war von 2015 bis 2021 Verteidigungsminister. Jagmeet Singh ist Parteivorsitzender der sozialdemokratischen NDP.

»Heute hat der Premierminister von Kanada öffentlich ausgesprochen, was Sikhs in Kanada schon seit Jahrzehnten wissen – Indien nimmt aktiv Sikhs in Kanada ins Visier«, zitierte die britische Tageszeitung Guardian am Dienstag die World Sikh Organisation. Es wäre keine allzugroße Überraschung, falls der indische Geheimdienst beim Mord an Hardeep Singh Nijjar seine Finger im Spiel gehabt hätte. Indien betrachtete den 45jährigen seit 2020 als Terroristen, weil er für einen unabhängigen Sikh-Staat Khalistan eintrat. Zum Zeitpunkt seines Todes soll er im indischen Punjab ein inoffizielles Unabhängigkeitsreferendum vorbereitet haben, berichtete der arabische TV-Sender Al-Dschasira am Dienstag.

In dem Bundesstaat leben 58 Prozent Sikhs und 39 Prozent Hindus. Der Wunsch nach staatlicher Souveränität existiert schon seit vielen Jahrzehnten. So starben in den 1980ern und frühen 90ern dort Tausende Menschen, als eine militante Separatistenbewegung gegen die indische Polizei und Armee kämpfte. Heute ist es weitgehend ruhig in Punjab, die meisten Verfechter eines freien Khalistan leben inzwischen im Ausland.

Dass Kanada separatistische Demonstrationen der Sikh auf seinem Boden erlaubt, trübt die zwischenstaatlichen Beziehungen daher schon länger. Im Juni fuhr beispielsweise bei einer Parade von Sikh-Aktivisten in Brampton ein Festwagen, der die Ermordung der indischen Premierministerin Indira Gandhi am 31. Oktober 1984 durch zwei Sikh-Leibwächter abbildete.