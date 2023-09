Ako Rasheed/REUTERS Beisetzung eines bei einem Drohnenangriff bei Suleimanija getöteten Peschmerga (Kirkuk, 19.9.2023)

Türkische Drohnenangriffe auf die Kurdistan-Region des Irak sind keine Seltenheit. Sie zielen in der Regel auf Repräsentanten der Arbeiterpartei Kurdistans PKK sowie mit ihr verbündeter jesidischer Milizen. Doch am Montag nachmittag bombardierte eine laut irakischen Streitkräften aus der Türkei eingedrungene Drohne den Agrarflughafen Arbat rund 30 Kilometer vom Zentrum der Großstadt Süleymania entfernt. Der Angriff galt einem militärisch genutzten Teil des Geländes, drei Peschmerga einer Antiterroreinheit der Patriotischen Union Kurdistans (PUK) wurden dabei getötet und ebenso viele verwundet.

Die PUK scheint ins Fadenkreuz geraten zu sein, da sie sich anders als die in der Regionalregierung in Erbil dominante Demokratische Partei Kurdistans (DPK) einer engeren Kollaboration mit Ankara gegen die PKK verweigert. Statt dessen setzt die PUK auf ein gutes Verhältnis zur von der Türkei bekämpften Autonomen Selbstverwaltung von Nord- und Ostsyrien einschließlich gemeinsamer Operationen ihrer Antiterroreinheiten gegen den »Islamischen Staat« in beiden Ländern.

Dem türkischen Botschafter sei eine Protestnote wegen des Angriffs auf den Flughafen übergeben worden, hieß es am Dienstag aus dem Büro des irakischen Präsidenten. Ernsthafte Konsequenzen dürfte dies nicht haben, obwohl sich die Drohnenattacken seit dem Besuch des türkischen Außenministers Hakan Fidan in Bagdad und Erbil Ende August intensiviert hatten.

Eine halbe Stunde vor dem Anschlag auf den Flughafen war der Repräsentant des Kurdistan-Nationalkongresses (KNK), Deniz Cevdet Bülbül, in der KNK-Vertretung in Erbil von Unbekannten erschossen worden. Der der kurdischen nationalen Einheit verpflichtete KNK ist ein Zusammenschluss von Organisationen und Persönlichkeiten aus allen Teilen Kurdistans unter deutlichem Einfluss der PKK. »Hinter dem Angriff steht mit größter Wahrscheinlichkeit der türkische Geheimdienst«, vermutet der Kongress. Innerhalb eines Jahres waren in der Kurdistan-Region bereits sechs PKK-nahe Politiker und Aktivisten ermordet worden. Da sein Büro rund um die Uhr von der Polizei überwacht wird, sieht der KNK die Regierungspartei DPK in der Mitverantwortung für den Anschlag am hellen Tage.

Unterdessen bereitet die DPK offenbar eine größere Militäroperation in der südkurdischen Bradostregion vor, die der PKK, aber auch iranisch-kurdischen Parteien als Rückzugs- und Transitraum dient. Vergangene Woche verlegten die DPK-Peschmerga über 200 gepanzerte Fahrzeuge und schwere Waffen in die Bergregion. Dabei kam es zu einem Angriff auf eine PKK-Stellung. Der die PKK und ihre Schwesterorganisationen umfassende Dachverband KCK warnte in einer am Dienstag veröffentlichten Erklärung, dass es sich um Vorbereitungen für eine erneute Invasion der türkischen Armee handelt. Kurdistan sei für den Barsani-Clan bloße Verhandlungsmasse, um einige wenige Städte zu beherrschen, beschuldigte der KCK den die Regionalregierung und die DPK dominierenden Familienverband.

Bereits in den vergangenen Tagen waren in Bradost Stützpunkte der iranisch-kurdischen Parteien Komala und KDP-I nahe der Grenze zum Iran geräumt worden. Vorangegangen war ein Ultimatum Teherans, das mit Angriffen auf die Kurdistan-Region gedroht hatte, sollten die von dort operierenden iranisch-kurdischen Oppositionsparteien nicht bis Dienstag entwaffnet sein. Eine von den meisten dieser Parteien, darunter der PKK-Schwester PJAK, abgelehnte Entwaffnung fand derweil offenbar nicht statt. In die verlassenen Positionen von KDP-I und Komala sind laut örtlicher Beobachter inzwischen PKK-Kämpfer eingerückt.