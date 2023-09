Jürgen Heinrich/imago Beschäftigte von Supermärkten und Discountern machen die Kassen frei und die Eingänge zu (Berlin, 14.9.2023)

Seit Wochen treten die regional geführten Tarifverhandlungen für den Einzel- sowie den Groß- und Außenhandel auf der Stelle, weil die Unternehmerseite ihre Angebote nicht verbessert. Nun empfiehlt der Handelsverband Deutschland (HDE) »freiwillige« Vorweganhebungen der Entgelte.

Es ist nicht das erste Mal, dass Handelsfirmen im Verlauf von Tarifrunden vorab Löhne und Gehälter anheben, was nach einem Tarifabschluss ohnehin mit dem ausgehandelten Ergebnis verrechnet wird. Doch in diesem Jahr bewegt sich die empfohlene Aufstockung exakt auf dem Niveau der Offerten, die die Unternehmensverbände seit langem in die mit Verdi regional geführten Tarifverhandlungen einbringen. Die liegen so deutlich unter der Inflationsrate, dass eine Gewerkschaft kaum zustimmen kann.

Vergangenen Freitag fand beispielsweise die fünfte Verhandlungsrunde für die Beschäftigten des schleswig-holsteinischen Einzelhandels statt. Dabei boten die Unternehmen genau wie zuvor lediglich 5,3 Prozent mehr Entgelt ab Oktober dieses Jahres und 3,1 Prozent plus ab Juli 2024 an, außerdem eine Inflationsausgleichsprämie, die mit bereits gezahlten entsprechenden Leistungen verrechnet wird. Außerdem möchte die Kapitalseite eine »Notfallklausel« für Unternehmen in wirtschaftlicher Schieflage fixieren. »Das Angebot der Arbeitgeberseite war im Juli unzureichend und ist es heute immer noch«, sagte dazu Bert Stach, der im Landesbezirk Nord die Tarifverhandlungen für Verdi führt. Die schwierige finanzielle Situation der Beschäftigten werde nicht angemessen berücksichtigt. So wie im Norden sieht es derzeit überall in den Tarifregionen aus; die Unternehmen bessern ihre Angebote nicht nach, Verdi versucht mit Streiks, den Druck zu erhöhen.

Diese festgefahrene Lage will der HDE mit der bundesweiten Empfehlung zu »freiwilligen Vorweganhebungen« ab Oktober sicher nicht befrieden – zumal er exakt jene 5,3 Prozent Entgeltplus anregt, die sich in den Tarifverhandlungen als völlig unzureichend herauskristallisiert haben. Doch scheinen der Verband und seine Mitglieder auf die bekannte Weisheit zu setzen, dass sich auch mit wenig Speck Mäuse fangen lassen: Haben die Beschäftigten erst einmal ein paar Euros mehr im Portemonnaie, werden viele von ihnen aufhören zu streiken, und dann könnten die Tarifrunden schnell enden; zu den Konditionen der Unternehmen, versteht sich.

Während Verdi im Einzel- wie im Groß- und Außenhandel Entgelterhöhungen um etwa 2,50 Euro pro Stunde bzw. 13 Prozent fordert, wodurch die Reallöhne steigen würden, bedeuten 5,3 Prozent plus nach Monaten ohne Anhebung unter dem Strich eine Stundenlohnerhöhung von 92 Cent. Der Verdi-Vorsitzende Frank Werneke nannte die Offerte einen »Schlag ins Gesicht für die Beschäftigten im Handel«. Die Löhne und Gehälter im Handel seien ohnehin niedrig und verringerten sich wegen der Inflation zusehends. Außerdem ist die Teilzeitquote im Einzelhandel sehr hoch, so dass in dieser von Frauenbeschäftigung geprägten Branche die Realeinkommen oft unter dem Existenzminimum liegen.

In Schleswig-Holstein soll derweil erst wieder am 6. November über die Tarife für mehr als 120.000 Beschäftigte im Einzelhandel verhandelt werden. Die Wut über die miserablen Angebote dort und in den anderen Regionen dürfte riesengroß sein, haben doch die Beschäftigten als letzte Entgelterhöhung lediglich 1,7 Prozent mehr ab Mai 2022 erhalten. Bleibt abzuwarten, wie sehr sich die Wut in Streikbewegung umsetzen lässt.