Frankfurt am Main. Julian Nagelsmann soll neuer Bundestrainer der Fußballnationalmannschaft der Männer werden. Das berichteten mehrere Medien am Dienstag. Demnach habe sich der Deutsche Fußballbund (DFB) mit dem 36jährigen früheren Bundesligacoach (1899 Hoffenheim, RB Leipzig, Bayern München) auf eine Zusammenarbeit bis zur EM 2024 in Deutschland geeinigt. Noch steht die Zustimmung des FC Bayern München, bei dem Nagelsmann unter Vertrag steht, sowie der Verbandsgremien aus. Mit beidem sei noch binnen dieser Woche zu rechnen. Laut DFB-Präsident Bernd Neuendorf sei man in guten Gesprächen. (sid/jW)