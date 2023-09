Kay Nietfeld/dpa Voller Saal und große Bühne für den alten udn neuen Verdi-Chef Frank Werneke (Berlin, 19.9.2023)

Mit rauher Stimme schilderte Olaf Könemann, Delegierter aus Hamburg, am Dienstag beim Bundeskongress der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft, Verdi, worum es dieser Tage geht. Er erlebe eine »Verrohung der Gesellschaft, eine Zunahme der Gewalt«. Der Grund dafür: »Die Schere zwischen Arm und Reich«, die »so weit auseinandergeht«. Auch Frank Werneke, der Montag abend mit 92,5 Prozent der abgegebenen Delegiertenstimmen zum zweiten Mal zum Bundesvorsitzenden gewählt worden ist, erinnerte in seinem Grundsatzreferat daran, dass eine Durchschnittsverdienerin für das Jahresgehalt eines Dax-Vorstandschefs mehr als 200 Jahre arbeiten müsste. Gemessen an dem Befund ist, was er in seiner Rede für die nächsten vier Jahre vorstellte, ein Minimalprogramm.

Werneke will mehr Verteilungsgerechtigkeit – »Kapitalgewinne dürfen nicht weiter gegenüber Arbeitseinkommen privilegiert werden«, »Unternehmensgewinne müssen wieder stärker besteuert«, Amazon, Meta und Co. mit einer Digitalsteuer zur Kasse gebeten werden. Letzteres funktioniere in Frankreich und Österreich bereits, ohne dass »die Welt untergeht«.

Um in die Nähe der EU-Vorgaben zur Tarifbindung zu kommen, werde Verdi das Projekt »Nur Tarifverträge schützen – und sind der Weg für gute Arbeitsbedingungen« vorantreiben. Auf EU-Ebene hatten sich Rat und Parlament darauf geeinigt, die Tarifbindung in den Mitgliedstaaten auf 80 Prozent zu erhöhen. In Deutschland gilt sie gerade noch für 50 Prozent der Beschäftigten und in weniger als 30 Prozent der Betriebe.

Einen der großen Konflikte der kommenden Jahre sieht Werneke in der Auseinandersetzung um die Finanzierung der gesetzlichen Rente. Bevor »über Leistungsverschlechterungen nachgedacht« werde, sei es an der Zeit, über »konkrete Schritte hin zu einer Erwerbstätigenversicherung zu gehen«, in die weitere Einkommensarten einbezogen würden. Nicht zuletzt etwa die Diäten von Abgeordneten des Bundestags.

Um die dringend benötigten Investitionen auf kommunaler Ebene und in anderen Bereichen zu ermöglichen, forderte Werneke, die Schuldenbremse außer Kraft zu setzen und grundlegend zu reformieren. Wenn ein »Sondervermögen« von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr »möglich« sei, müssten im »gleichen Umfang auch Sondervermögen für Bildung, Gesundheit, Wohnen und Verkehrswende möglich sein«.

Wenige Worte wurden zur Entwicklung der Gewerkschaft selbst gesagt, die laut Verdi-Sekretär Orhan Akman in einer Krise ist. Die Neuzugänge könnten die Abgänge nicht kompensieren, sagte der Bundesvorstandskandidat in seiner Vorstellungsrede am Montag abend und forderte, das zu thematisieren. Mit seinen Ideen für eine Neuaufstellung der Organisation unterlag er bei der Wahl, erhielt aber trotz zahlreicher Versuche der Verdi-Leitung, ihn loszuwerden, 201 der abgegebenen ­Delegiertenstimmen.