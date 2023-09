imago/OceanPhoto Als Versuchstier heiß begehrt: Der Langschwanzmakak

Die Weltnaturschutzunion, IUCN, hat Langschwanzmakaken auf ihrer Roten Liste der bedrohten Arten hochgestuft. Dagegen hat der US-Verband für Biomedizinische Forschung Beschwerde eingelegt. Wo überall werden Affen zu Laborzwecken eingesetzt?

Affen bzw. Primaten werden insbesondere für die Grundlagenforschung eingesetzt. Jene Forschung also, die einen reinen Erkenntnisgewinn anstrebt und keinen konkreten Anwendungszweck erforscht. Das ist zum Beispiel in der Hirnforschung der Fall. Für diese werden den Affen Elektronen ins Gehirn eingepflanzt. Auch zu sogenannten regulatorischen Zwecken, also gesetzlich vorgeschriebenen Versuchen für die Risikobewertung von Chemikalien oder Arzneimitteln, werden Affen verwendet.

Was bedeutet die Einstufung des IUCN für den weltweiten Handel mit Affen?

Die Einstufung allein hat leider keinen rechtlich bindenden Einfluss und daher keine direkte Auswirkung. Allerdings orientieren sich Staaten oder auch die EU eventuell an der Einstufung und verhängen Importverbote.

Wie sieht die Lage in der BRD aus? Werden Langschwanzmakaken zwecks Tierversuchen importiert?

Offiziell werden in Deutschland keine aus der Wildnis gefangenen Affen importiert, um sie hierzulande in Tierversuchen einzusetzen. Angeblich stammen alle Tiere aus Zuchten. Das Deutsche Zentrum zum Schutz von Versuchstieren des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft veröffentlicht jährlich eine Versuchstierstatistik und muss darin auch die Herkunft von verwendeten Primaten aufschlüsseln. 50 Prozent der Tiere stammen demnach aus Zuchten aus Asien, mehr als 30 Prozent aus Afrika. Allerdings haben Betrugsfälle aus der Vergangenheit gezeigt, dass Wildtiere leicht als Zuchttiere deklariert werden können.

Was würde ein Einstellen des Handels bedeuten?

Die Szenarien, die die Tierversuchslobby an die Wand malt, sind sehr aufgebauscht. Die Forschung in Deutschland würde mit einem Importverbot nicht abrupt aufhören. Weder wird es eine totale Abwanderung der Forschungszweige geben noch zu einem Mangel an Medikamenten kommen. Die Forschung wird ja nicht nur an Primaten betrieben, sondern leider auch an diversen anderen Tierarten. Wichtiger aber ist, dass es bereits Alternativen gibt.

Welche Alternativen gibt es denn, um auf sie in der Forschung zu verzichten?

Da gibt es eine Vielzahl an Methoden. So ist dies über die Forschung mit Hilfe von Zellkulturen, die ­Gewebenachzüchtung oder auch mit Hilfe von Untersuchungen an freiwilligen Probanden und Patienten aus der Klinik, selbstverständlich nur mit deren Einwilligung, möglich. Es gibt eine immer größer werdende Zahl an renommierten Forschern, die exzellente Wissenschaft auch ohne Tierversuche betreiben. Primaten ähneln dem Menschen zwar sehr, wir sind jedoch auch keine 70 Kilo schweren Makaken. Denn nicht nur aus ethischer Sicht sind Tierversuche problematisch. Auch aus wissenschaftlicher Sicht gibt es viele Probleme. Die Ergebnisse aus Tierversuchen lassen sich nämlich oft nur schwer auf den Menschen übertragen. Die tierversuchsfreie Forschung ist der zukunftsträchtigere Weg.

Warum werden Affen dann noch immer in der Forschung eingesetzt? Sind Tierversuche etwa günstiger als tierversuchsfreie Methoden?

Kurzfristig betrachtet sind Versuche mit Tieren zwar oft günstiger, wenn Tierhäuser und Labore bereits bestehen. Schaut man jedoch auf die langfristigen Kosten, sind diese weitaus höher. Insbesondere Primaten müssen teuer angeschafft werden, Tierpfleger müssen ausgebildet und eingestellt werden. Es braucht Laborräume und entsprechende Räume zur Unterbringung sowie Nahrung und Pflege. Für tierversuchsfreie Wissenschaft müssen zwar anfangs Gerätschaften und Laborausrüstung beschafft werden. Dies rechnet sich aber, da man oft eine große Zahl an Versuchsreihen gleichzeitig laufen lassen kann und damit schneller zum Ergebnis kommt. Sowohl die EU als auch andere Staaten haben sich als langfristiges Ziel gesetzt, Tierversuche zu ersetzen. Allerdings fehlen oftmals die nötigen Maßnahmen, um dies zu erreichen. So ist die tierversuchsfreie Wissenschaft immer noch ein Nischenbereich, weil es an den nötigen Fördergeldern mangelt.