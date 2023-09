Lucy North/PA Wire/dpa Die BMA fordert 35 Prozent mehr Lohn für Assistenzärzte (London, 13.7.2023)

Im Kampf um höhere Löhne weiten die englischen Ärzte ihre Streiks aus: Nachdem die Fachärzte am Dienstag morgen in einen 48stündigen Streik getreten sind, legen ab diesem Mittwoch nun auch die Assistenzärzte für 72 Stunden ihre Arbeit nieder. Erstmals in der englischen Geschichte treten damit verschiedene Ärztegruppen zusammen in den Ausstand.

Der medizinische Direktor des NHS England, Stephen Powis, sagte am Dienstag gegenüber BBC, das britische Gesundheitssystem habe »in seiner Geschichte noch nie einen Arbeitskampf dieser Art erlebt.« ­Matthew Taylor vom NHS-Verband fügte hinzu, er befürchte, dass die Regierung die Risiken der Streiks unterschätze: »Die Situation ist gefährlich.«

Wie bei den vergangenen Streiks wird es einen Notbetrieb geben. Besonders während des Ausstands der Assistenzärzte dürfte es aber zu Problemen bei der medizinischen Versorgung kommen. Als Assistenzärzte sind jene eingestuft, die weniger als zehn Jahre praktizieren. Sie machen mehr als die Hälfte aller Ärzte im Vereinigten Königreich aus.

Geführt werden die Arbeitskämpfe von der Ärztegewerkschaft British Medical Association (BMA), die seit fast einem Jahr für einen Inflationsausgleich kämpft. Die BMA forderte am Dienstag in einem offenen Brief die Regierung auf, die Verhandlungen wieder aufzunehmen. Gesundheitsminister Stephen Barclay erklärte aber, das bisherige Angebot der Regierung sei »endgültig«. Dieses sieht eine Lohnerhöhung von sechs Prozent für Fach- und 8,8 Prozent für Assistenzärzte vor. Beide Zahlen liegen weit unter der Inflationsrate.

Statt Tarifverhandlungen plant die Regierung einen weiteren Angriff auf das Streikrecht. Erst im Juli wurde das Antistreikgesetz im Parlament angenommen. Streikende in fünf Berufsgruppen können seitdem bei Androhung von fristloser Kündigung zum Streikbruch gezwungen werden. Am Montag abend kündigte Barclay beim Sender Sky News nun an, dieses Gesetz auch auf Ärzte ausweiten zu wollen. Laut Informationen des Guardian soll das Antistreikgesetz sogar auf Pfleger ausgeweitete werden.