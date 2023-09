Alexander Patrin/TASS/picture-alliance »Verräter«: Protest nicht nur gegen Aserbaidschan, sondern auch die armenische Staatsführung (Jerewan, 19.9.2023)

Gefechtsalarm in Stepanakert, Hauptstadt der international nicht anerkannten Republik Arzach (Bergkarabach) und seit neun Monaten unter aserbaidschanischer Blockade stehend. Nach Wochen erneuter Spannungen zwischen dem von der EU hofierten und der Türkei unterstützten Kaukasusland Aserbaidschan und der mehrheitlich von Armeniern bewohnten Republik, hat Baku am Dienstag ernst gemacht und eine »Antiterroroperation« gestartet. Das Verteidigungsministerium erklärte, Ziel sei es, »die Entwaffnung und den Abzug von Formationen der armenischen Streitkräfte aus unseren Territorien sicherzustellen und ihre militärische Infrastruktur zu neutralisieren«. Man beabsichtige die »Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Ordnung in der Republik Aserbaidschan«, hieß es weiter. Hochpräzisionswaffen würden nur gegen legitime militärische Ziele eingesetzt und nicht gegen Zivilisten.

Der Ombudsmann für Menschenrechte in Arzach, Gegham Stepanjan, berichtete dagegen von vielen Opfern unter der Zivilbevölkerung, zwei Kinder seien (bis jW-Redaktionsschluss) bei den Angriffen gestorben. Online verbreitete Aufnahmen aus Stepanakert zeigten den Beschuss von Wohnvierteln mit dem Hinweis, dass es in der Nähe keine militärischen Ziele gebe – es sich also um Kriegsverbrechen handelt. Beschuss meldeteten Agenturen auch aus weiteren Städten. Am Montag hatte Stepanjan noch mitteilen können, dass die erste humanitäre Hilfe seit dem 15. Juni von der Russischen Rotkreuzgesellschaft und dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz für die unter Blockade stehenden 120.000 Einwohner von Arzach geliefert werden konnte.

Und Aserbaidschan nährt mit seinem Vorgehen weiter den Vorwurf, eine »ethnische Säuberung« in Arzach voranzutreiben. Der Bevölkerung stehe es frei, die Region über humanitäre Korridore zu verlassen, hieß es seitens Baku. Die Regierung im »Mutterland« Armenien erklärte ebenfalls, die aserbaidschanische Führung habe einen »Einsatz mit Bodentruppen« mit dem Ziel losgetreten, eine »ethnische Säuberung« gegen die armenische Bevölkerung in der Region zu betreiben. Was die Lage an der direkten Grenze betreffe, konnte Ministerpräsident Nikolaj ­Paschinjan in einer Fernsehansprache zunächst Entwarnung geben. Armenien sei »nicht in Kampfhandlungen verwickelt«, die Lage dort sei derzeit »stabil«. Die Befürchtungen kommen nicht von ungefähr: Nach dem Einmarsch Aserbaidschans in Arzach im September 2020, der mehr als 4.500 Tote in 44 Tagen Krieg forderte und Tausende zur Flucht zwang, griff Baku vor genau einem Jahr armenisches Kernland an und eroberte in wenigen Tagen 50 Quadratkilometer des Nachbarstaat: Und wieder starben Dutzende – im Falle Armeniens sogar 202 – Soldaten auf beiden Seiten.

Am Nachmittag meldete die Agentur Armenpress, die Behörden in Arzach hätten Aserbaidschan dazu aufgerufen, die Feindseligkeiten sofort einzustellen und Verhandlungen aufzunehmen. Vom arzachischen Militär hieß es zeitgleich laut Reuters, der Beschuss entlang der Front habe deutlich nachgelassen. Die russische Agentur TASS meldete, der aserbaidschanische Präsidentenberater Hikmet Hajiyev habe erklärt, das Militär habe die Ziele der Offensive fast erreicht. Aus Berlin zeigte sich Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) auf X entttäuscht vom »zuverlässigen Energielieferanten« der EU: Nach intensiven Gesprächen der vergangenen Tage habe Baku die Zusage, »von militärischen Maßnahmen abzusehen«, gebrochen.