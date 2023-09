Eugene. Stabhochspringer Armand Duplantis hat ein weiteres Mal seinen Weltrekord gesteigert. Der Olympiasieger und Weltmeister aus Schweden überquerte beim Diamond-League-Finale in Eugene am Sonntag 6,23 Meter. Damit sprang der 23jährige einen Zentimeter höher als bei einem Hallenmeeting am 25. Februar im französischen Clermont-Ferrand. Seine Freiluftbestmarke hatte Duplantis bei der Leichtathletik-WM im vergangenen Jahr ebenfalls in Eugene in den USA auf 6,21 Meter geschraubt. (dpa/jW)