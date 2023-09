Neuss. Das Auftaktwochenende in der Deutschen Eishockeyliga (DEL) hat für einen Zuschauerrekord gesorgt. An den ersten beiden Spieltagen der neuen Saison von Donnerstag bis Sonntag strömten 110.089 Zuschauer in die Arenen. Das teilte die DEL am Montag mit. Bislang lag der Rekord für das Auftaktwochenende bei 97.533 Zuschauern in der Saison 2009/2010. (dpa/jW)