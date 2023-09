Malmø. Die deutschen Frauen haben zum neunten Mal die Teameuropameisterschaft im Tischtennis gewonnen. Ying Han (KTS Tarnobrzeg), Nina Mittelham und Xiaona Shan (beide TTC Berlin Eastside) siegten am Sonntag im Finale in Malmø mit 3:0 gegen Rumänien und revanchierten sich damit überraschend deutlich für ihre Endspielniederlage bei den European Games im Juli. Das Team von Bundestrainerin Tamara Boros verlor bei dieser EM kein einziges Match. Die deutsche Tischtennis­nationalmannschaft der Männer stand in Malmö ebenfalls im Finale, hat die Begegnung aber verloren. Nach drei EM-Titeln in Serie unterlagen Benedikt Duda (Schwalbe Bergneustadt), Timo Boll und Kay Stumper (beide Borussia Düsseldorf) dem Gastgeber Schweden am Sonntag mit 1:3. (dpa/jW)