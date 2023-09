Eugene. Gudaf Tsegay aus Äthiopien hat beim letzten Diamond League Meeting der Saison den Weltrekord über 5.000 Meter der Frauen stark verbessert. Die 26jährige brauchte am Sonntag in Eugene im US-Bundesstaat Oregon 14:00,21 Minuten und war damit fast fünf Sekunden schneller als Faith Kipyegon aus Kenia in Paris. Ihre eigene Bestzeit verbesserte Tsegay um fast zwölf Sekunden. (dpa/jW)