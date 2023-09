Nora Hertlein-Hull übernimmt ab dem 1. Januar 2024 die alleinverantwortliche Leitung des Theatertreffens und löst damit das derzeitige Leitungsteam Olena Apchel, Carolin Hochleichter und Joanna Nuckowska ab, wie die Berliner Festspiele am Montag mitteilten. Hertlein-Hull wurde 1982 in Österreich geboren und verantwortet aktuell die Lessingtage am Thalia-Theater, Hamburg, wo sie seit 2018 fest engagiert und auch als Kuratorin des internationalen Programms tätig ist. Das Theatertreffen werde sich in Zukunft wieder deutlicher »auf seine Kernidentität fokussieren«, und auch das Rahmenprogramm solle in engerem Zusammenhang mit den zehn von der Kritikerjury ausgewählten bemerkenswerten Inszenierungen aus dem deutschsprachigen Raum entwickelt werden, erklärte der Intendant der Berliner Festspiele, Matthias Pees. Das bisherige Leitungsteam wiederum bedaure, dass sein Anliegen, »das Theatertreffen zu erweitern, zu diversifizieren und für europäische Fragen zu öffnen«, keine Fortsetzung mehr finden könne. (jW)