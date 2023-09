Enrico Leder/RaiderArts Konsistente Setlist: Forced to Mode mit Gitarrist Matthias Kahra, Keyboarder Thomas Schernikau und Sänger Christian Schottstädt

Depeche-Mode-Fans können dieser Coverband nicht vorwerfen, sich nicht auch Herausforderungen zu stellen: Forced to Mode beginnen das Konzert an einem lauen Samstag abend open air im ausverkauften Potsdamer Lindenpark mit einem Stück, das die Originalband wohl nie mehr anfassen würde – »To Have and to Hold« vom 1987er Album »Music for the Masses«. Nur 20 Zeilen Text, aber jede Menge Platz für das Depeche-Mode-typische Klanggewitter aus metallischen Sounds, drängenden Bässen und durchschlagenden Beats. Ein grandioser Opener. Und die Fans fragen sich das erste, aber nicht das letzte Mal an diesem Abend, warum, ja warum ihre Lieblingsband nicht auch selbst mal solch eine konsistente Setlist für ein Konzert im Olympiastadion auf die Bühne bringen kann.

Denn Forced to Mode machen das ja ganz geschickt: picken sich vor allem die Stücke aus der goldenen Zeit der Band heraus, die für die meisten Fans beim Album »Construction Time Again« (1983) begann und mit dem Album »Songs of Faith and Devotion« (1993) und dem bald darauf erfolgten Weggang von Soundmastermind Alan Wilder endete. »A Question of Time« ist dabei, »Little 15«, das als B-Seite der Single »Personal Jesus« (1989) veröffentlichte »Dangerous«, »Sweetest Perfection« und andere von Depeche Mode selten oder nie live gespielte Stücke.

Das Fanherz schlägt höher, auch als Keyboarder Thomas Schernikau für seine ganz im Stil von Martin Gore gehaltenen Soloauftritte ins Rampenlicht tritt. Und dann spielen sie tatsächlich »Compulsion«, jenen Song von Joe Crow, den Martin Gore einst auf seiner ersten Solo-EP »Counterfeit« gecovert hatte. Alle Achtung, der war was für Spezialisten.

Selbstverständlich müssen auch »Personal Jesus«, »Walk­ing in My Shoes« und »World in My Eyes« über die Rampe, aber Forced to Mode schaffen es mit eigenen Arrangements, dass selbst die DM-Überhits weniger müffeln als bei der Originalband. Sänger Christian Schottstädt meistert die schwierigsten Parts, auch den Refrain von »Shake the Disease« mit seinen in lichte Höhen strebenden Gesangslinien. Die Zugabenliste wird länger und länger, da sind einige Technikaussetzer fast vergessen. Klar wären auch ­Forced to Mode so wie andere DM-Coverbands nichts ohne die Originale und deren Melodien. An diesem Abend aber scheint ihnen der Königssturz fast zu gelingen.