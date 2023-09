Rebecca Cook/REUTERS

Der Streik der US-Gewerkschaft United Auto Workers (UAW) ist am Sonntag (Ortszeit) in seinen dritten Tag gegangen. Es handelt sich um den größten Arbeitskampf in den USA seit langem. 12.700 Arbeiter befinden sich im Ausstand (Foto: Wayne, Michigan). Zum ersten Mal werden die drei Autokonzerne GM, Ford und Stellantis gleichzeitig bestreikt. Am Sonntag wurden Gespräche zwischen UAW und Konzernvertretern wiederaufgenommen. Letztere sind bislang nicht bereit, Forderungen nach einer substantiellen Lohnerhöhung entgegenzukommen. (Reuters/jW)