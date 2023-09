Menschenrechtler in Bangladesch verurteilt

Mohammad Ponir Hossain/REUTERS Unterstützer und Aktivisten der Hefazat-e-Islam Bangladesch (2.11.2020)

Dhaka. Ein Gericht in Bangladesch hat zwei bekannte Menschenrechtsaktivisten zu je zwei Jahren Haft verurteilt. Sie hätten »falsche und verzerrte Informationen« über die Behörden verbreitet, sagte Richter Julfiker Hayet am Donnerstag zur Begründung des Urteils. Die Vorwürfe beziehen sich auf einen Bericht der Menschenrechtsorganisation Odhikar aus dem Jahr 2013, in dem die Beschuldigten Adilur Rahman Khan und Nasiruddin Elan mutmaßliche Tötungen durch Sicherheitskräfte dokumentierten.

Damals hatte es Massendemonstrationen von Vertretern der rechten Islamistengruppe Hefazat-e-Islam in der Hauptstadt Dhaka gegeben. Die Gruppe wollte die Regierung von Premierministerin Sheikh Hasina stürzen, die seit 2009 an der Macht ist. In dem Bericht war von 61 Toten die Rede, Behörden sprachen hingegen von 13 Toten. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hält die Vorwürfe gegen die Aktivisten für politisch motiviert und forderte kürzlich, dass die Behörden die Anschuldigungen fallen lassen sollten. (dpa/jW)