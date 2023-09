17 Jahre Haft für Sturm auf Brasiliens Regierungsviertel

Ricardo Moraes/REUTERS Arbeiter am Gebäude des brasilianischen Nationalkongresses in Brasilia

Brasília. Acht Monate nach dem Sturm auf das brasilianische Regierungsviertel hat der oberste Gerichtshof des Landes den ersten Beteiligten zu 17 Jahren Haft verurteilt. Nach Angaben von Gerichtspräsidentin Rosa Weber stimmten am Donnerstag acht von elf Richtern für das Strafmaß gegen Aecio Lucio Costa Pereira. Der 51jährige wurde unter anderem wegen Putschversuchs, Beschädigung öffentlichen Kulturguts und krimineller Verschwörung verurteilt.

Ähnlich wie in den USA nach der Wahlniederlage von Donald Trump hatten auch in Brasilien nach der Wahlniederlage des ultrarechten Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro dessen Anhänger zu Tausenden das Regierungsviertel in der Hauptstadt Brasília gestürmt. Sie attackierten und verwüsteten das Parlament, das oberste Gericht und den Präsidentenpalast. In dem am Mittwoch gestarteten Verfahren müssen sich insgesamt vier Männer wegen bewaffneten Aufruhrs, Putschversuchs und bewaffneter Verschwörung verantworten. Den Angeklagten drohen bis zu 30 Jahre Gefängnis.

Bolsonaro hatte den Wahlsieg seines linken Nachfolgers Luiz Inácio Lula da Silva nicht explizit anerkannt; vor und nach der Wahl hatte er immer wieder von Wahlbetrug gesprochen. Am 8. Januar, eine Woche nach der Amtseinführung von Lula, kam es dann zu dem Auflauf gewaltbereiter Bolsonaro-Anhänger in Brasília. Das Gericht ermittelt gegen Bolsonaro wegen des Verdachts, zu den Unruhen angestiftet zu haben, was dieser bestreitet. Zudem laufen gegen den 68jährigen mehrere Ermittlungsverfahren wegen Straftaten wie Korruption und Amtsmissbrauch. Im Juni war Bolsonaro vom obersten Wahlgericht wegen seiner unbelegten Wahlbetrugsvorwürfe für acht Jahre von allen politischen Ämtern ausgeschlossen worden. (AFP/jW)