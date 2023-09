kyodo/dpa Bleibt unvermeidlich: Wolodimir Selenskij (Kiew, 24.8.2023)

New York. UN-Generalsekretär António Guterres erwartet für die bevorstehende Generaldebatte der UN-Vollversammlung den ersten Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij in New York seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine. »Ich werde Präsident Selenskij empfangen«, sagte Guterres am Mittwoch. Der 74jährige Portugiese erwartet bei dem größten diplomatischen Treffen der Welt - zu dem auch der russische Außenminister Sergej Lawrow erwartet wird - allerdings keine politischen Durchbrüche. »Ich hätte gerne die Möglichkeit, zu vermitteln, um Friedensgespräche zu führen - aber ich denke, dass wir davon weit entfernt sind«, sagte Guterres.

Selenskijs Teilnahme in New York wird seit längerem erwartet, der Ukrainer hat aber noch keine Reisepläne öffentlich angekündigt. In der kommenden Woche werden mehr als 140 Staats- und Regierungschefs in der UN-Zentrale am New Yorker East River erwartet. Die Debatte beginnt am Dienstag und soll eine Woche dauern. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz und Außenministerin Annalena Baerbock sollen zu der Veranstaltung anreisen. Mit Spannung wird erwartet, ob es am Rande der Debatte oder in einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates am Mittwoch zu einem Aufeinandertreffen Selenskijs mit Lawrow kommen könnte. (dpa/jW)