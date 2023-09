Bundesbank-Vize als oberste EZB-Aufseherin nominiert

Kay Nietfeld/dpa Claudia Buch bei einem Treffen im Kanzleramt, 6.7.2018

Frankfurt am Main. Die Vizepräsidentin der Deutschen Bundesbank, Claudia Buch, soll zum 1. Januar oberste Bankenaufseherin der Europäischen Zentralbank (EZB) werden. Die EZB nominierte die aus Paderborn stammende Ökonomin nach Angaben vom Mittwoch als Nachfolgerin des Italieners Andrea Enria. Notwendig sind noch die Zustimmung des Europarlaments sowie die Bestätigung durch die EU-Staaten. Enria führt die Aufsicht über die führenden Banken im Euroraum seit dem Januar 2019. Die Amtszeit an der Spitze des sogenannten Supervisory Boards ist auf fünf Jahre begrenzt. Als aussichtsreiche Kandidatinen für die Enria-Nachfolge galten auch die Vizechefin der irischen Notenbank, Sharon Donnery, und die der irischen Zentralbank, Margarita Delgado. Buch gehört seit 2014 dem Vorstand der Bundesbank an und ist dort unter anderem für die Finanzaufsicht zuständig. Nach dem VWL-Studium gehörte Buch in den 90ern der Forschungsgruppe »Economic Reforms in Central and Eastern Europe« am Institut für Weltwirtschaft (IfW) in Kiel an. Nach ihrer Dissertation »Creating Efficient Banking Systems – Theory and Evidence from Eastern Europe« übernahm sie die Leitung der Forschungsgruppe, schrieb Ende der 90er auch über Russlands Integration in den Weltfinanzmarkt und die dortige Bankenkrise. Nach Lehrstühlen in Tübingen (2004-2013) und Magdeburg (2013/14) wurde sie 2014 Präsidentin des Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) und Vizepräsidentin der Deutschen Bundesbank, für die sie auch an G7- und G20-Gipfeln teilnahm. Seit Mai 2018 ist Buch auch Stellvertreterin im International Monetary and Financial Committee (IMFC) des Internationalen Währungsfonds (IWF). (dpa/jW)