Bundesregierung untersagt chinesische Übernahme

Malcolm Denemark/Florida Today/Florida Today via AP SpaceX-Rakete mit 21 Starlink-Satelliten über Florida, 3.9.2023

Berlin. Die Bundesregierung untersagt die Übernahme einer deutschen Satellitenfirma durch ein chinesisches Unternehmen. Das Kabinett billigte am Mittwoch nach Angaben aus Regierungskreisen eine Entscheidung des Bundeswirtschaftsministeriums, das die Übernahme des Satellitenunternehmens Kleo Connect (KC) durch seinen chinesischen Mehrheitsaktionär Shanghai Spacecom Satellite Technology (SSST) nach einer Investitionsprüfung abgelehnt hat. SSST hält bereits rund 53 Prozent an KC und wollte weitere 45 Prozent von der deutschen Firma EightyLeo erwerben. KC will - ähnlich wie Elon Musks Firma Space X mit dem Projekt »Starlinks« - 300 Satelliten im Orbit platzieren und mit einer entsprechenden Bodeninfrastruktur globale zivile Satellitenkommunikationsdienste anbieten.

Im »Systemwettstreit« mit China wurden die Regeln für Investitionsprüfungen in sogenannte kritische Infrastruktur deutlich verschärft. So hatte die Bundesregierung im Mai nach anderthalb Jahre langem Hin und Her den Einstieg der chinesischen Staatsreederei Cosco in ein Containerterminal des Hamburger Hafenbetreibers HHLA nur mit einem Anteil von unter 25 Prozent genehmigt - gegen den ausdrücklichen Willen des Bundeswirtschaftsministeriums. (Reuters/jW)