Omar Sanadiki/AP/dpa Schäden in einem Wohnviertel von Damaskus nach einem israelischen Luftangriff (19.2.2023)

Damaskus. Bei einem dem israelischen Militär zugeschriebenen Luftangriff im Westen Syriens sind syrischen Medien zufolge mindestens zwei Soldaten getötet worden. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Sana am Mittwoch berichtete, sollen dabei sechs weitere Personen verletzt worden sein. Die in London ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte meldete, dass dabei auch ein Waffenlager Iran-treuer Milizen getroffen wurde. Dabei sollen mindestens drei Personen ums Leben gekommen sein. Israels Armee wollte sich zu dem Angriff - wie in diesen Fällen üblich - nicht äußern.

Israels Luftwaffe bombardiert regelmäßig Ziele im benachbarten Syrien. Israel will damit verhindern, dass der Iran seinen militärischen Einfluss in Syrien mit Hilfe verbündeter Milizen ausbaut. (dpa/jW)