Schweden erhöht Rüstungsbudget

Jouni Porsanger//dpa Auch die schwedische Rüstungsindustrie will verdienen: Ein schwedische Panzer des Typs CV90 bei einer Übung in Finnland (Rovaniemi, 30.5.2023)

Stockholm. Schweden will seinen Verteidigungshaushalt ab kommendem Jahr auf zwei Prozent seines Bruttoinlandsproduktes erhöhen, um den Anforderungen für einen eventuellen NATO-Beitritt zu entsprechen. Das kündigte der schwedische Verteidigungsminister Pål Jonson am Montag an, wie die Nachrichtenagentur TT berichtete. Insgesamt werde das Verteidigungsbudget um rund 2,2 Milliarden Euro erhöht. Gut 58 Millionen Euro davon seien für die administrativen Gebühren des Verteidigungsbündnisses abgesetzt. Schweden hatte sich im Mai 2022 um eine NATO-Mitgliedschaft beworben. Die Türkei und Ungarn haben dem Beitrittsgesuch noch nicht zugestimmt. (dpa/jW)