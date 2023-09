Versicherer: 1,5 Milliarden Euro Unwetterschäden im August

Uwe Lein/dpa Helfer arbeiten am Dach der vom Hagelunwetter verwüsteten Basilika im oberbayerischen Kloster Benediktbeuern (29.8.2023)

Berlin/München. Die Unwetter im August haben deutschlandweit Versicherungsschäden von rund 1,5 Milliarden Euro angerichtet. Allein bei den Unwettern Ende August summierten sich die Schäden auf gut 900 Millionen Euro, teilte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) am Montag in Berlin mit. Schwerpunkt von Sturm und Hagel am letzten August-Wochenende war der Süden Bayerns. (dpa/jW)