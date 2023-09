Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved Den Korb im Blick: Der deutsche Spieler Johannes Thiemann am Freitag im Spiel gegen das US-Team

Manila. Die deutschen Basketballer haben erstmals bei einer WM das Finale erreicht. Das Team um Kapitän Dennis Schröder gewann am Freitag in Manila im Halbfinale gegen Topfavorit und Olympiasieger USA sensationell mit 113:111 (59:60). Im Endspiel am Sonntag trifft Deutschland nun auf Serbien. Die von Trainerroutinier Svetislav Pesic gecoachten Serben hatten sich im ersten Halbfinale mit 95:86 gegen Kanada durchgesetzt. Die bislang einzige WM-Medaille hatte das deutsche Team vor 21 Jahren in den USA geholt. Damals hatte das Team um Dirk Nowitzki Bronze gewonnen. Der Finaleinzug von Manila ist damit schon jetzt der größte Erfolg in der deutschen WM-Geschichte. Vor 11.011 Zuschauern war Andreas Obst mit 24 Punkten bester Werfer im deutschen Team. Bei den USA glänzte Anthony Edwards mit 23 Zählern. (dpa/jW)