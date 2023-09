Fabian Bimmer/Reuters Die ICEs der Bahn sorgen immer wieder für Frust bei den Fahrgästen (Hamburg, 11.8.2021)

Berlin. Fahrgäste im Fernverkehr der Deutschen Bahn mussten im August besonders geduldig sein: Lediglich 63,4 Prozent der ICE- und IC-Züge waren pünktlich unterwegs, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Das war der niedrigste Wert im laufenden Jahr. Im August 2022 waren die Fernzüge mit 56,8 Prozent allerdings noch unzuverlässiger. Nach Bahn-Definition sind Halte mit weniger als sechs Minuten Verspätung pünktlich. Hauptgrund für die niedrige Quote bleiben angeblich die vielen Baustellen auf dem an vielen Stellen sanierungsbedürftigen Schienennetz. Nach wie vor müssen laut Bahn fast 70 Prozent aller Fernzüge durch mindestens eine Baustelle fahren. (dpa/jW)