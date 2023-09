Piroschka van de Wouw/Reuters/File Photo Bald im Einsatz in der Ukraine? Niederländische Kampfjets des Typs F-16 (4.7.2023)

Kiew. Die Überlegenheit Russlands in der Luft »stoppt« nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij die Offensive der ukrainischen Truppen. »Wenn wir nicht am Himmel sind und Russland schon, dann stoppen sie uns vom Himmel aus. Sie stoppen unsere Gegenoffensive«, sagte Selenskij am Freitag auf einer Konferenz in Kiew. Das Staatsoberhaupt beschwerte sich über zögerliche und langsame Hilfslieferungen aus dem Westen und betonte erneut, die ukrainische Armee würde schneller vorrücken, wenn schneller Munition mit größerer Reichweite geliefert würde, mit der die russischen Verteidigungsanlagen, Nachschublager und Logistik getroffen werden könnten. Auch verlangt er die Bereitstellung von F-16-Jets. Dänemark, die Niederlande und Norwegen haben der Ukraine zwar eine Lieferung dieses Typs zugesagt. Ihr Einsatz wird insbesondere wegen der nötigen Ausbildung allerdings noch Zeit in Anspruch nehmen. Die Ukraine hatte zuletzt eine großangelegte Offensive gestartet. (AFP/jW)